Los congresistas Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio), Diethell Columbus (Fuerza Popular) y Guillermo Aliaga (Somos Perú) criticaron la citación de la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento, dirigida por el congresista José Luna Morales (Podemos Perú), a la titular de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Socorro Heysen.

Heysen, en declaraciones a El Comercio, había advertido que Luna Morales realizó solicitudes de información a la SBS que son consideradas “riesgosas”.

El parlamentario de Podemos Perú ha pedido- según informó la Unidad de Investigación de este Diario- una serie de reportes que no solo llaman la atención por la gran cantidad –135–, sino por su contenido: entre ellos está el registro central de deudores de todos los peruanos, la gestión interna de las entidades del sistema financiero, así como la información confidencial de la Unidad de Información Financiera (UIF), que trabaja en la prevención del lavado de activos.

La portavoz de la bancada de Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, calificó de “terriblemente hostil” la mencionada citación.

“Que el congresista Luna Morales haya llamado a la superintendente por unas declaraciones a la prensa me parece terriblemente hostil, es una hostilidad que no debe darse en una comisión del Congreso, las comisiones no son para pechar a la SBS, al BCR ni al Ejecutivo, tienen que tener un sentido específico”, manifestó Silva.

La congresista de Frente Amplio señaló que se debe hacer la diferencia entre lo que implica solicitar información y que se llame, en menos de 24 horas, a una alta funcionara a responder al Parlamento por expresiones en un medio de comunicación. “El objetivo es intimidar, es una hostilidad directa”, agregó en comunicación con El Comercio.

Silva dijo que no le parece adecuado que Luna Morales, quien es investigado por su presunta pertenencia a la organización criminal denominada Los Gángsters de la Política, dirija una comisión como la de Defensa del Consumidor.

También remarcó que el referido grupo ha abordado temas que le competen a las comisiones de Fiscalización, Economía y Presupuesto “y poco vinculados” a su materia.

“Se debe afinar cuál es el objetivo de la comisión, que se plantea para que no cruce funciones con otros grupos”, acotó.

“Es una solicitud impropia”

El congresista Diethell Columbus, vocero de Fuerza Popular, consideró que “no se puede coactar” a Heysen por haber dado una opinión.

“En democracia, la libertad de opinión no se puede coactar, si la señora Heysen ha emitido una opinión, no se le puede cuestionar por ello, salvo que se haya referido de forma peyorativa a un congresista. Citar a un funcionario porque hizo una declaración periodística que no te gusta, no es adecuado. Hasta vulnera la Constitución, en el sentido, del precepto a la libertad de expresión”, manifestó, a título personal el parlamentario fujimorista.

En comunicación con El Comercio, Columbus también dijo que la solicitud de Luna Morales “es un despropósito” y advirtió que puede obedecer a una estrategia de campaña.

“Me parece innecesario que una comisión por más investigadora que sea esté pidiendo información sobre el secreto bancarios y temas relacionados a la UIF. He visto opiniones, no dejan de tener razón un miembro de un partido esté pidiendo información reservada, en medio de la época electoral, puede interpretarse como una cuestión propia de campaña”, mencionó.

El portavoz de Somos Perú, Guillermo Aliaga, afirmó que todo funcionario público “tiene derecho” a dar sus opiniones y que ello no debe ser “materia” de “ningún tipo de investigación”, porque en el país “existe la libertad de expresión.

Aliaga, en diálogo con este Diario, señaló que es necesario que se aclare el alcance de las solicitudes de información hechas por Luna Morales.

“Particularmente, se tiene que pormenorizar los alcances de la solicitud de cualquier información, tienen que primar los derechos constitucionales a la reserva de información financiera, es importante ver los alcances, no se puede vulnerar los derechos de terceros, ese no es el objetivo por el cual se le dio facultades [de comisión investigadora]”, señaló.

Por su parte, el congresista Daniel Olivares, portavoz del Partido Morado, dijo que si bien los parlamentarios tienen la facultad para solicitar información e investigar, sus requerimientos “deben tener una lógica y una explicación”. “En ese sentido, la sesión de hoy no debería ser reservada. Así los ciudadanos podrán saber de qué trata y evaluar si hay conflictos de interés. No solo hay que ser transparentes, también hay que parecerlo”, subrayó.

Olivares dijo que en la sesión de esta tarde se sabrá si la citación a Heysen es o no un acto intimidatorio.

“Esa respuesta la sabremos al escuchar la actitud del señor Luna y el contenido de la sesión, por eso es imprescindible que sea pública”, reiteró.

El Partido Morado, a través de su cuenta de Twitter, señaló que los Luna “han tomado” la Comisión de Defensa del Consumidor “para atentar contra la SBS, la UIF y la Contraloría”. “Alguien les ha hecho creer que ahora son sus jefes y deben rendirle cuentas. Señores Luna: dedíquense a su investigación por lavado de activos; la CODECO no es TELESUP”, agregó.

Los Luna han tomado la comisión del Consumidor (CODECO) para atentar contra la SBS, la UIF y la Contraloría. Alguien les ha hecho creer que ahora son sus jefes y deben rendirle cuentas. Señores Luna: dedíquense a su investigación por lavado de activos; la CODECO no es TELESUP. pic.twitter.com/OY53ubNmW5 — Partido Morado (@partidomorado) December 7, 2020

¿Puede ir a la Comisión de Ética?

El presidente de la Comisión de Ética, Mariano Yupanqui (Descentralización Democrática), dijo que él no ve una acción intimidante en la citación de Luna Morales a la jefa de la SBS.

“No veo una acción intimidante, le haré seguimiento por si hay una acción [a adoptar]”, expresó a este Diario.

Yupanqui señaló que él es integrante de la Comisión de Defensa del Consumidor y esperará a escuchar a Heysen.

“Voy a escuchar para tener un panorama mayor sobre la situación, pero en este momento no creo que exista una irregularidad. Por el momento, no puedo asevera que se catalogue como una denuncia de oficio. La Comisión de Defensa del Consumidor tiene facultades para investigar, eso lo aprobó el pleno”, manifestó.

El congresista de Descentralización Democrática opinó que la sesión debería ser pública.

El parlamentario Luna Morales dijo que él no ha solicitado información a la UIF e indicó que la data pedida a la SBS “es de tipo estadística”.

“Es completamente falso lo que se insinúa, que yo he pedido información a la UIF, no he pedido información a la UIF. La información que se ha requerido a la SBS, igual que a los otros organismos reguladores a los que se está investigando, es de tipo estadística, no se ha pedido, en ningún momento nombres, apellidos, acceso a cuentas, eso es falso, lo que se pide es información general para determinar si se ha cumplido con el plan de trabajo”, remarcó en declaraciones a RPP Noticias.

Fuentes de El Comercio indicaron que la jefa de la SBS se encuentra evaluando si asiste o no a la citación hecha por Luna Morales.

En julio último, la Contraloría rechazó “cualquier acto intimidatorio” que busque afectar la independencia y autonomía de los auditores de la institución, tras el requerimiento de los currículums de los profesionales que elaboraron el informe de las declaraciones juradas del excontralor y ahora congresista Edgar Alarcón Tejada.

Tras la emisión y publicación del citado informe, Alarcón realizó “diversos requerimientos solicitando el currículum documentado, la ficha de trabajo y la condición laboral de todos los profesionales auditores que elaboraron y suscribieron el informe sobre sus declaraciones juradas” precisa un comunicado del ente de control.

Aclaración: Esta nota fue actualizada con declaraciones de José Luna Morales y de Guillermo Aliaga.