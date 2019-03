Congresistas cuestionan que Yonhy Lescano participe en el Pleno Mujer

Diversos congresistas rechazaron que el legislador Yonhy Lescano (Acción Popular) esté participando en el pleno Mujer que se viene realizando en el Congreso por estar involucrado en una denuncia de acoso sexual.

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, invocó esta mañana al congresista del símbolo de la lampa a no participar en esta sesión, en la cual se tocarían "temas sensibles" para las mujeres, cuando sobre él pesa una denuncia relacionada al tema.

"Le hago una invocación y con esto no quiero que (Lescano) salga a decir que se le está tratando de censurar o acallar su voz. Es solo por un tema de respeto a todas las mujeres que van a estar pendientes", dijo a la prensa.

Al respecto, Lescano refirió a El Comercio que está presente en esta jornada, porque él es “inocente” y un parlamentario que “no tiene culpa de nada“, por lo que no tiene por qué acatar la solicitud de Salaverry para que no participe en este debate.

“[Estoy presente en el pleno mujer] porque soy inocente. Yo puedo estará acá. ¿Por qué no voy a participar? Soy un parlamentario que no tengo culpa de nada, soy un parlamentario que tengo mi conciencia tranquila y el señor [Daniel Salaverry] por qué me dice que no participe. [...]Hay una consigna contra el congresista Lescano, porque no habiéndose culminado las investigaciones cómo dice que no participe", refirió.

En tanto, durante la sesión, su colega de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo, pidió que todos sus colegas involucrados en denuncias de violencia y acoso contra la mujer, abandonaran una sesión en la cual se reivindicarían los derechos del género femenino. Sin embargo, Lescano permaneció en todo momento en su escaño.

El Pleno Mujer tiene como objetivo debatir y aprobar proyectos de ley para enfrentar violencia, acoso y desigualdad hacia las mujeres.