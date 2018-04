Congresistas cuestionaron accionar del ministro Daniel Córdova

Diversas bancadas cuestionaron el accionar del ministro de Producción, Daniel Córdova, quien, como se recuerda, ofreció a un gremio de pescadores artesanales en paro destituir a su viceministro de Pesquería a cambio de que levanten su medida de fuerza.

¿Condicionará esto el voto de confianza al Gabinete? El Comercio conversó con los portavoces de las bancadas de oposición para conocer su opinión al respecto.

Para Héctor Becerril, vocero alterno de Fuerza Popular, el accionar del ministro no es parte del comportamiento que debería tener un funcionario público, porque “no sabe lo que es la ética y la moral”.

El congresista fujimorista dijo que si bien lo hecho por el titular de Produce “es grave” y “no da confianza” eso no implica al Gabinete en su conjunto.

“Yo en realidad no creo que esto dañe a todo el Gabinete, esto daña la imagen del mismo ministro Córdova”, dijo Becerril.

“Villanueva como premier seguramente va a pedir las explicaciones del caso y ya tomará sus decisiones en base a las explicaciones que le den”, consideró.

Similar postura tuvo el portavoz alterno de la Célula Parlamentaria Aprista, Javier Velásquez Quesquén. El legislador aseveró que lo hecho por el ministro Córdova “es absolutamente ilegal”.

Sin embargo, precisó que “de ninguna manera” llevará a su bancada a no darle el voto de confianza al Gobierno.

“Esta es una infidencia reprobable, pero que de ninguna manera puede llevarnos a no darle confianza al Gobierno, porque por encima de esa incidencia están los grandes objetivos del país”, sostuvo en diálogo con este Diario.

Por su parte, Víctor Andrés García Belaunde, vocero de Acción Popular, calificó como “desafortunada” la declaración del ministro y afirmó que “así no se hace política”

“La política no es un canje, no es un toma y daca, y no se puede ofrecer de esa manera algo que está mal”, señaló.

El parlamentario acciopopulista coincidió con sus colegas en que no se puede “sacrificar al Gabinete pensando en un solo ministro” y se mostró a favor de citar al titular de Produce al Congreso “después del voto de confianza”.

Distinta opinión manifestó María Elena Foronda. La vocera alterna del Frente Amplio dijo estar de acuerdo con la salida del viceministro, pero cuestionó la forma en la que esta se produjo.

“El viceministro tenía que salir, pero este no era el mejor procedimiento para su salida. Se debió aceptar su renuncia, y listo. No ganarse el favor de los pescadores artesanales de esa manera”, dijo.

Foronda afirmó que el accionar de Córdova no tiene por qué cambiar la postura de su partido ante el voto de investidura.

Remarcó, en ese sentido en que el ministro debe aclarar la situación ante la Comisión de Producción del Parlamento.