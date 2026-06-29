Keiko Fujimori aseguró que “cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos”. Foto: composición GEC
Keiko Fujimori aseguró que “cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos”. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

Luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llegó al 100% de actas contabilizadas, congresistas de diversas bancadas parlamentarias reconocieron y felicitaron a Keiko Fujimori como virtual presidenta del Perú para los próximos cinco años. Los mensajes, difundidos a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, hicieron hincapié en las urgencias institucionales que la mandataria electa deberá atender desde el Ejecutivo.

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