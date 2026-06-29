Luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llegó al 100% de actas contabilizadas, congresistas de diversas bancadas parlamentarias reconocieron y felicitaron a Keiko Fujimori como virtual presidenta del Perú para los próximos cinco años. Los mensajes, difundidos a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, hicieron hincapié en las urgencias institucionales que la mandataria electa deberá atender desde el Ejecutivo.

Una de las primeras en pronunciarse fue la congresista de la bancada de Renovación Popular, Norma Yarrow. A través de su cuenta oficial de X extendió su saludo tras la validación de las cifras electorales. La parlamentaria remarcó que el resultado de las urnas debe marcar el inicio de una etapa de consenso para afrontar la crisis interna.

“Concluido el proceso electoral, corresponde mirar hacia adelante: respetar la voluntad popular, fortalecer nuestra democracia y trabajar por el Perú. Desde el Congreso ejerceremos una labor firme, independiente y siempre pensando en los peruanos”, escribió.

Ya tenemos una virtual presidente. Mi saludo a @KeikoFujimori por este nuevo reto. Es momento de que el @JNE_Peru proclame oficialmente a la ganadora para iniciar una transición ordenada. Concluido el proceso electoral, corresponde mirar hacia adelante: respetar la voluntad… pic.twitter.com/mCL7una3Go — Norma Yarrow (@NormaYarrowL) June 29, 2026

Por su parte, el legislador Alejandro Muñante se sumó a su compañera de bancada y aseveró que “Keiko Fujimori se convierte en la primera mujer elegida directamente por voto popular para la Presidencia de la República”. “Le deseo sabiduría y firmeza para afrontar los enormes desafíos que tiene nuestro país. ¡Que el Perú recupere la estabilidad que tanto necesita!”, añadió.

No obstante, hizo hincapié en que desde la bancada de Renovación Popular, se ejercerá una “oposición constructiva”. “Fiscalizaremos con firmeza lo que deba corregirse y respaldaremos, sin mezquindad, toda medida que beneficie a los peruanos”.

🚨🇵🇪 #LoÚltimo | Después de 22 largos y agitados días, por fin la ONPE llegó al 100% de las actas contabilizadas y confirmó oficialmente lo que muchos ya vaticinaban en las últimas semanas y que la izquierda más recalcitrante se negaba a aceptar: @KeikoFujimori se convierte en la… pic.twitter.com/3EzHdR2Abd — Alejandro Muñante🇵🇪 (@AlejoMunante) June 29, 2026

Otra miembro de la bancada de Renovación Popular que se sumó a las felicitaciones a Keiko Fujimori es Milagros Jáuregui de Aguayo, quien escribió: “Expreso mis felicitaciones a la Presidente electa, Sra. Keiko Fujimori, y mis mejores deseos para esta nueva etapa del Perú”.

🇵🇪Expreso mis felicitaciones a la Presidente electa, Sra. Keiko Fujimori, y mis mejores deseos para esta nueva etapa del Perú.



¡Que Dios la bendiga grandemente y bendiga a nuestra Nación!#MilagrosAguayo pic.twitter.com/4KN9yF05sd — Milagros Jáuregui de Aguayo (@MJAguayo63) June 30, 2026

Presidenta electa Keiko Fujimori espera proclamación del JNE

Luego de conocerse los resultados al 100% de las elecciones presidenciales, la virtual presidenta Keiko Fujimori aseguró que espera la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “con mucha humildad, prudencia y responsabilidad”.

“Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos”, agregó a través de su cuenta oficial de X.

Keiko Fujimori presentó en 2011 su primera candidatura presidencial.

En otro momento, indicó ante la prensa: “Esta es la cuarta postulación. Mi mensaje sobre todo a los jóvenes, hay este refrán que dice: ‘a la tercera va la vencida’. En este caso hemos demostrado que no es a la tercera, que uno nunca debe darse por vencido, que a lo largo de la vida va a enfrentar retos, pruebas, pero con esfuerzo, con perseverancia uno puede conseguir sus objetivos”.