Congresistas de diferentes bancadas defendieron su votación frente al pedido de confianza planteado por el presidente Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. La negativa del Parlamento significa la crisis del gabinete ya que el primer ministro debe presentar su carta de renuncia ante el mandatario Martín Vizcarra.

Esta mañana y luego de casi un día completo de debate, el pleno del Congreso rechazó la confianza que había solicitado Pedro Cateriano, quien obtuvo solo 37 votos a favor, mientras que 54 congresistas votaron en contra y 34 se abstuvieron.

A favor de la confianza se mostraron las bancadas del Partido Morado y Somos Perú, en contra Podemos, Unión por el Perú, Frepap y Frente Amplio. Los legisladores de Fuerza Popular, al igual que los de Acción Popular votaron divididos. Mientras que el bloque de Alianza para el Progreso se abstuvo.

El vocero de Frente Amplio, Lenin Checco, aseguró que votaron en contra de otorgarle la confianza al gabinete de Pedro Cateriano porque la mayoría de la población no respaldaba al gabinete ministerial que acudió este lunes a pleno, y porque ninguno de los ejes que presentó su agrupación política al Ejecutivo fue atendido en el discurso que brindó el saliente primer ministro.

“Nosotros (en el Frente Amplio) no votamos por nuestros intereses. Antes de tomar una propuesta, he viajado por el sur del país, consultando y legitimando mi voto. No es un interés del partido o de una bancada, sino de la mayoría de la población que representamos. Puede preguntar en el sur del país si estaban de acuerdo o no con el señor Cateriano y el 90% le va a decir que no. No es un tema subjetivo o ideológico”, dijo en declaraciones a RPP.

Lenin Checco indicó que ninguno de los temas que solicitó el Frente Amplio en el diálogo con Pedro Cateriano estuvo representado en su discurso. “Planteamos tres puntos básicos: salud comunitaria, reactivación económica a través de la pequeña agricultura y mypes y lucha contra la corrupción [...] Planteamos ejes fundamentales, pero para nosotros la minería no es un motor principal y único para el desarrollo”, concluyó.

De otro lado, el vocero de la bancada Fuerza Popular, Diethell Columbus, señaló que la negativa al voto de confianza que solicitó Pedro Cateriano traerá una “situación de inestabilidad política” en medio de la emergencia por coronavirus (COVID-19) que deja a la deriva al país durante, al menos, una o dos semanas más hasta que se recomponga el equipo de ministros. Fuerza Popular tuvo 12 votos a favor y 2 en contra de la confianza.

“Esta situación nos va a generar una turbulencia adicional por la que estamos atravesando. Hubiese sido lo ideal que se dé el voto de confianza. Como es un gabinete nuevo, tuvo planteamientos de políticas de gobierno que, desde mi perspectiva como Diethell Columbus congresista, no eran pésimas. En todo caso, eran perfectibles. ¿Cuántas veces se ha dicho que lo perfecto es enemigo de lo bueno?”, dijo en declaraciones a América Noticias.

José Vega, portavoz de Unión por el Perú (UPP), dijo que su agrupación negó la confianza como “respuesta a la soberbia” de un Ejecutivo que, según señaló, no tuvo propuestas para atender la emergencia por el coronavirus.

“Esta es una respuesta a la soberbia, a la falta de propuestas. Las personas se están muriendo en el país. No hay oxígeno, no hay médicos, no hay camas UCI y los médicos están luchando en una situación terrible, casi de abandono, y el Gobierno con una actitud soberbia. Es la muestra para que ellos tengan que sincerar las cosas [...] Ha dado muestras de incapacidad de la gestión y por lo tanto esta es la respuesta política”, indicó ante la prensa.

De Belaunde: “No imaginé que el nivel de irresponsabilidad llegaría a tanto”

Alberto de Belaunde, del Partido Morado, dijo que el negar la confianza al gabinete no puede ser considerado como una “reacción política” al desempeño del Gobierno ante la crisis del coronavirus, sino que es “simplemente no pensar en el país”.

“Estoy sorprendido, preocupado. No imaginé que el nivel de irresponsabilidad llegaría a tanto en el momento de mayor crisis para el país en medio de una emergencia inimaginable, debemos sumarle esta crisis política generada por sentimientos más que por la razón [...] No solo dañan al Ejecutivo con la crisis del gabinete, sino que dañan la confianza de los ciuadanos en el parlamento”, acotó en declaraciones a Canal N.

