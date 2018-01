Congresistas en desacuerdo con que se insista en facultades

Tras la crisis política con la que debió lidiar la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en diciembre, algunas iniciativas del Ejecutivo pasaron a un segundo plano, entre ellas el pedido de facultades legislativas presentado por la primera ministra, Mercedes Aráoz.

La jefa del Gabinete Ministerial solicitó el último 7 de diciembre que se le brinde facultades legislativas en seis materias: lucha contra la corrupción, gestión económica, gestión tributaria, adhesión a la OCDE, optimización de procedimientos administrativos y gestión de riesgos. No obstante, hay quienes no ven con buenos ojos en que el Ejecutivo continúe su pedido, el mismo que no ha sido visto durante la última legislatura.

Para el parlamentario de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde, otorgar las facultades legislativas equivaldría a dar “un cheque en blanco” a un Gobierno que no brinda garantías.

“No creo que debamos entregarle un cheque en blanco a un Gabinete de reacomodos, de gente que secunda la impunidad y piensa que el Estado y el Gobierno son para hacer negocios privados”, criticó en diálogo con El Comercio.

El acciopopulista señaló que su bancada aún no se ha reunido para debatir cuál será su posición en el eventual caso de que Aráoz insista en que se le dé facultades, aunque consideró que el 'Gabinete de la reconciliación de PPK' “no tiene ánimo de recomponer las cosas”.

“No hay interés en asumir responsabilidades, nos queda claro que es un Gabinete que no debería tener facultades legislativas”, aseveró García Belaunde.

Por su lado, el congresista del Frente Amplio Hernando Cevallos manifestó que, dada la crisis ocasionada por el pedido de vacancia contra Kuczynski y el indulto humanitario entregado a Alberto Fujimori, este “no es el mejor momento para hacer estos pedidos”.

“Partimos de la base de que el gobierno está completamente deslegitimado. No estamos de acuerdo con darles ningún tipo de facultades porque han demostrado que son capaces de mentir”, refirió.

Del mismo modo, Cevallos dijo a este Diario que, en todo caso, el Gabinete de Mercedes Aráoz tiene la potestad de presentar los proyectos de ley que considere necesarios para que el Congreso los evalúe.

“En el Congreso les daremos la tratativa necesaria a los proyectos que sean urgentes”, dijo a este Diario.

El congresista oficialista Gilbert Violeta dijo este domingo a “La República” que el segundo paquete de facultades solicitado por el Gabinete Ministerial tenía que ser visto por el pleno del Congreso pero, como no se ha abordado el tema, “el Ejecutivo va a tener que presentar proyectos de ley en aquellas medidas que considera prioritarias para que lo vea la Comisión Permanente”.

Asimismo, ha anunciado que este lunes la bancada de Peruanos por el Kambio tendrá una reunión con la presidenta del Consejo de Ministras con el objetivo de reevaluar los temas que formaron parte del pedido presentado en diciembre.

