Congresistas de distintas bancadas del Parlamento mostraron sus dudas frente a la versión que brindó Jaime Yoshiyama, quien afirmó que "cientos de miles de dólares" de aportes a la campaña presidencial de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) fueron donados por Juan Rassmuss Echecopar, empresario fallecido hace dos años.

La legisladora Gloria Montenegro (Alianza por el Progreso) calificó como una "vergüenza" y un "insulto a todos los peruanos" la versión del ex secretario general de Fuerza Popular.

"Lamento no creerle absolutamente nada al señor Yoshiyama. Sin embargo, dentro del curso que sigue la justicia, se tendrán que escuchar sus argumentos y vamos a ver cuánto donaron personas que después murieron", señaló ante la prensa.

Por su parte, el congresista Edgar Ochoa (Nuevo Perú) consideró que Jaime Yoshiyama fue resucitado de entre los muertos para evadir responsabilidades y blindar a otros investigados en el caso de aportes a Fuerza 2011.

"Acudir a los muertos para evadir responsabilidades, esto era lo último que esperábamos. Ahora no sabemos qué mas podrá haber para pretender seguir insistiendo en el blindaje para la investigación que corresponda", indicó.

"Insisto, resucitar muertos para evadir responsabilidades no es la mejor estrategia para enfrentar la irresponsabilidad que ha tenido el señor Yoshiyama", añadió.



El congresista de Peruanos por el Kambio, Sergio Dávila, calificó como "novela" la versión sostenida por Jaime Yoshiyama.

"Es una novela porque vemos que se está buscando algún tipo de argumento para tratar de dispersar o disuadir esto. Consideramos que estos recursos tienen que tener un origen", manifestó.

"Creo que esto complica un poco la situación de Jaime Yoshiyama y sobre todo cuando dice que Keiko Fujimori no tiene conocimiento de esto. ¿Qué se hizo con esa plata, a dónde fue esa plata?", agregó.

Su colega de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, consideró que es difícil creer lo que afirma el ex ministro fujimorista. Añadió que es una estrategia legal.

Jaime Yoshiyama, ex secretario de Fuerza Popular, quien permanece en Miami, Estados Unidos, debido a problemas de salud, aseguró que un empresario, que falleció hace dos años, donó "varios cientos de miles de dolares en efectivo" a la campaña de Fuerza 2011.

"Me busca Juan Rassmuss Echecopar, multimillonario, me sorprendió que me llamase y me dijo que quería ayudar a la campaña en defensa del modelo económico. Él vivía en el extranjero y venía siempre al Perú, me llamaba y me preguntaba cuánto necesitaba. No recuerdo cuántas veces fueron, era de su propia fortuna. Varios cientos de miles de dolares en efectivo, habrá que hacer memoria, lo manejaba directamente con el señor con la promesa que no le iba a contar a nadie", comentó en declaraciones a 'Cuarto Poder'.