Congresistas esperan un mayor respaldo al Equipo Especial del Caso Lava Jato

Congresistas de diversas bancadas manifestaron este domingo que esperan un mayor respaldo de la fiscalía al Equipo Especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato.

En diálogo con El Comercio, el vocero de la bancada de Nuevo Perú Richard Arce comentó que “definitivamente" espera un mayor respaldo para los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.

“Por la misma opinión pública a nivel nacional hay una muy buena percepción al trabajo que vienen realizando. Los argumentos son contundentes […] pero uno se da cuenta de que están haciendo un trabajo encomiable y más aun confrontando a poderes grandes que existen en el país”, señaló.

Ese ese mismo sentido se manifestó el congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio), quien consideró que el fiscal Rafael Vela y José Domingo Pérez merecen un mayor respaldo porque representan a una nueva generación de fiscales y jueces que están al margen de cualquier tipo de influencia política y jurisdiccional.

“Hay que proteger a esta nueva generación de jueces y fiscales que está demostrando cumplir con su trabajo con un gran sustento ético”, agregó.

En tanto, la parlamentaria Gloria Montenegro (Alianza por el Progreso) refirió que los mencionados fiscales deben ser respaldados con mayor seguridad física para ellos y sus familias.

“Basta de denuncias distractoras e intimidantes. Además, deben dárseles los recursos necesarios, de gente y logística especializada”, añadió.

Por su lado, el legislador, Yonhy Lescano (Acción Popular) comentó que respalda el trabajo de los fiscales, pero que aún les hace falta más apoyo. “No olvidemos que son mafias organizadas que tienen mucho poder económico y político”, dijo.

-Ven “hostilización” de parte del Chávarry-

Arce manifestó que es más que evidente la “hostilización” que denunció el fiscal Rafael Vela en la audiencia de apelación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Inclusive esta última comunicación que ha pretendido hacer desde Brasil para descalificar, sin importarle la institucionalidad [...] Pero el trasfondo es [que es] estrategia desde el fujimorismo en alianza con el Apra para tener un alfil dentro del Ministerio Público. Ese alfil es, evidentemente, Chávarry", añadió el parlamentario.

Montenegro manifestó que la hostilización al Equipo Especial para el Caso Lava Jato se evidenció desde que asumió el cargo el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

“Desde que ingresó [Pedro Chávarry] como fiscal de la Nación ha mostrado su posición obstruccionista con este equipo y con quienes lo respaldan al interior de su institución. Cambios inoportunos y lejanos del objetivo”, aseveró.

Sheput manifestó que es “indudable” que existe una hostilización en contra del equipo de fiscales.

“Que se manifiesta no solamente en declaraciones, sino en hechos concretos. Como, por ejemplo, denuncias a través de terceros, manifestaciones verbales, cambios de miembros del equipo. O sea hay una permanente hostilización eso no me queda ninguna duda”, añadió.

En tanto, Lescano refirió que también es evidente la intención de hostilizar al mencionado equipo fiscal.

“Porque les abren procesos disciplinarios. Les abren un proceso, les abren otro proceso. Entonces eso es hostilización, en vez de apoyarlos. Los comienzan a distraer con denuncias que hacen en el mismo Ministerio Público. Entonces, eso no se puede permitir de ninguna manera”, aseveró.

En ese sentido, Lescano manifestó que –a su parecer- el hostigamiento contra el grupo de fiscales busca “sacarlos de todas formas de los casos para que no sigan investigando y no siga la lucha contra la corrupción”.

En tanto, el vocero del Frente Amplio manifestó que no hay que olvidar que el fiscal de la nación, Pedro Chávarry, estuvo involucrado en los audios que dieron cuenta de diversas irregularidades en el sistema de justicia del país.

“No olvidemos su vinculación con la señora Blanca Nélida Colán y desde allí su abierta participación en los diferentes hechos que han pasado y ustedes han informado sobre los temas de los audios que ustedes conocen, pero nosotros podemos ver como la bancada fujimorista lo ha venido blindando todo este tiempo y entiendo que esa es la vinculación que tiene”, dijo.

-Solicitan no separar a fiscales-

Sheput manifestó que no se debe separar a los fiscales del Equipo Especial del Caso Lava Jato, ya que -a su parecer- están cumpliendo un gran trabajo.

"Deberían ratificarlos y brindarles todo el apoyo logístico y administrativo y funcional que ellos requieren. Sacarlos del equipo sería volver a foja cero y beneficiaría a todos los inculpados", dijo.

En esa misma línea se refirió Montenegro, quien dijo que no se debe retirar al fiscal Rafael Vela y José Domingo Pérez.

"No solo yo, millones de peruanos respaldan el Trabajo de José Domingo Pérez y su equipo reconocen los avances y, sobre todo, tenemos la esperanza de que se haga justicia y que tengamos un Perú libre de corrupción", agregó.

Al respecto, Arce manifestó que quien debería dar un paso al costado es el titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry.

"Él [Pedro Chávarry] tiene que dar un paso al costado. Lo único que está generando con todo esto es seguir desestabilizando al Ministerio Público. Es evidente el divisionismo que existe. Hay un problema institucional, pero él está realmente cuestionado", aseveró.

Por último, Lescano agregó está de acuerdo con el trabajo que viene realizando el grupo de fiscales, porque "se están enfrentando contra las todas las mafias".

"Entonces, cómo no los vamos a respaldar", finalizó.