Congresistas de FP investigados por fiscalía niegan haber cometido delito

El congresista Mario Mantilla (Fuerza Popular) involucrado en una denuncia contra legisladores por cobrar gastos de representación, cuando en realidad estaban de viaje en el extranjero, se defendió y afirmó que no aplica el delito de peculado por el cual está siendo investigado preliminarmente en el Ministerio Público.

El último lunes, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar contra los seis congresistas involucrados por los presuntos delitos de peculado doloso y falsedad ideológica.

“Es facultad de ella [la fiscal de la Nación] aperturar la investigación, no significa que haya delito. Yo puedo adelantar que ahí no hay delito, sería delito si eso fuera un viático, pero no es un viático. De acuerdo al artículo 22 de la ley de Impuestos a la Renta, eso viene a ser ingreso del parlamentario y pasa a ser de disponibilidad del parlamentario. Entonces no hay delito”, explicó a la prensa.

En ese sentido, Mario Mantilla precisó que para que se configure el delito de peculado, el dinero tendría “que ser siempre del Estado” y no ser parte de los ingresos de los congresistas.

“Para que exista peculado, ese dinero tendría que ser siempre del Estado y no pasar al ingreso del congresista”, dijo.

Además, el legislador fujimorista, que viajó a Suiza en lugar de Moquegua del 26 al 28 de setiembre del 2017, aclaró que sí cumplió con su función de realizar semana de representación, pero en otras fechas.

“En mi caso sí se hizo la semana de representación, adelanté para el sábado 23 y el sábado 30 [de setiembre], recargando mis labores ambos días. Trabajé hasta horas de la noche para compensar porque se cruzan los eventos y traté de cumplir con mi función parlamentaria”, acotó.

Beteta y Segura se defienden

Similar posición tuvo otra de las denunciadas, la parlamentaria Karina Beteta (Fuerza Popular), quien lamentó la decisión de la fiscalía de abrirles una investigación con prontitud y no tomar la misma medida en otros casos.

“Yo lamento la actitud de la fiscal de la Nación, muy agilita para denunciar a congresistas de Fuerza Popular y ¿qué pasó con la denuncia que hizo Panorama [sobre Daniel Salaverry]? La fiscalía no apertura investigación por haber presentado en la semana se representación fotos trucadas del 2003, cuando [Salaverry] no era congresista”, criticó.

Asimismo, Beteta resaltó que el pago por semana de representación que reciben es una bonificación y no se destina al pago de viáticos. “Es una asignación de la semana de representación, les invitó a leer el reglamento del Congreso y qué significa la representación […] Esto no es un viático, es una bonificación”, sostuvo.

Agregó que no tiene inconvenientes en asumir las investigaciones que se realicen, en las instancias correspondientes.

Mientras tanto, el congresista César Segura (Fuerza Popular) aseguró que sí cobró el cheque de semana de representación; sin embargo, solicitó que se le aplique el descuento respectivo al no cumplir con su labor de representación. Segura debió estar en Ica, cuando en realidad estuvo en Rusia, según la denuncia.

“Cobré el cheque, luego envié el documento [para que me descuenten], antes que saliera todo esto. El cheque lo devolví, no es haya sido cobrado. Se ha devuelto, hemos enviado los documentos muchos antes”, dijo.