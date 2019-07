Marco Arana y congresistas de FP protagonizan un incidente en el pleno

Durante el debate en el pleno del Congreso del caso del ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, se suscitó un incidente protagonizado por el legislador Marco Arana (Frente Amplio), que fue airadamente criticado por congresistas de Fuerza Popular.

Todo comenzó cuando el congresista Héctor Becerril (FP) estaba sustentando su posición contra la cuestión previa planteada por Arana para incluir el delito de organización criminal en la denuncia constitucional contra Pedro Chávarry por la remoción de los fiscales del equipo especial Lava Jato, en diciembre pasado.

En ese momento, Marco Arana mostró, desde su escaño, unas esposas a los congresistas de Fuerza Popular, acción que fue rechazada por Alejandra Aramayo y Karina Beteta.

“¿Qué ha hecho el señor Arana? Saca las esposas. Aprenda. ¿Quién cree que debe estar preso? ¿Por qué no se levanta de su escaño? Ponga las esposas porque acá lo que se ha hecho es confundir todo, ya no es un estado constitucional de derecho, aquí la justicia se impone, ya no hay Poder Judicial”, criticó Alejandra Aramayo en una primera participación ante el pleno.

La legisladora consideró que este comportamiento de Marco Arana debería ser visto en la Comisión de Ética Parlamentaria, por pretender “amedrentar” a su agrupación política y atentar contra el reglamento.

“Yo levanto mi voz de protesta. Nada de amenazas, nada de esposas, esto debería ir a la Comisión de Ética, se pretende amedrentar y no lo deberíamos permitir. Antes en el país atentaron contra la democracia con armas, no vamos a permitir que hoy saquen esposas del bolsillo, señor presidente, hagamos respetar el reglamento del Congreso”, dijo.

Posteriormente, la congresista Karina Beteta lamentó que Marco Arana haya llevado esposas al Congreso y le preguntó: “en qué momento saca el arma”.

“Lamento que en este hemiciclo hoy el congresista Arana saque una esposa, seguramente se la habrá facilitado la Diviac (División de Investigación de delitos de Alta Complejidad). Lo que aquí ya nos han advertido ‘hoy vengo con las esposas’, ¿en qué momento congresista Arana saca el arma para dispararnos? Aquí estoy si tiene que disparar para acabar con la democracia”, exclamó.



El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, dio por terminada la discusión pidiendo la calma y continuando con el debate sobre la posibilidad de incluir nuevos delitos en el informe que pide investigar a Pedro Chávarry por encubrimiento real.