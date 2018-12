Congresistas independientes defienden creación de nuevas bancadas

La congresista Maritza García (no agrupada) lamentó las críticas al presidente del Legislativo, Daniel Salaverry y dijo que estas carecen de “fundamento”. El presidente del Congreso fue cuestionado luego de permitir la inscripción de nuevas bancadas tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que dejó sin efecto en parte la ley que castiga el transfuguismo.

Según destacó, lo que ha hecho Daniel Salaverry es “cumplir con un fallo del TC que nadie podía restringir ni cuestionar”. Además, afirmó que la bancada de Fuerza Popular ha criticado esta decisión porque pierde mayoría en el Legislativo y el poder en la toma de decisiones.

“Pierde poderío porque estaríamos frente a un escenario político distinto donde habría equilibrio de poderes porque al haber vocerías hay representación en la Junta de Portavoces”, explicó en RPP.

Por su parte, el congresista Roberto Vieira (no agrupado) también se mostró a favor de la disposición de Salaverry e indicó que está “asumiendo su responsabilidad” como titular de este poder del Estado.

“Aplaudo (su decisión) porque su primera función es proteger los derechos de los congresistas y acá solo se han manejado los derechos de 109 congresistas, cuando 21 independientes no teníamos prerrogativas”, dijo.

Roberto Vieira coincidió con Maritza García en que Fuerza Popular pierde su “hegemonía” en el Legislativo, permitiendo el equilibrio de poderes.

“Han perdido su hegemonía para manejar como han manejado estos dos años las comisiones y pierden posiciones en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, de Levantamiento de Inmunidad, de la Comisión de Ética”, dijo.

A su turno, el parlamentario Gino Costa (no agrupado defendió el derecho de los no agrupados a “participar en la vida del Congreso y tener una representación que no tenemos”.

“Tenemos más de cuatro meses y medio esperando que el Congreso se ponga a derecho y cumpla la sentencia (del Tribunal Constitucional). La consulta a la Comisión de Constitución fue el 31 de julio y hasta ahora no ha habido respuesta. Si no lo han hecho es responsabilidad de la comisión que tuvo casi cinco meses para hacerlo”, explicó.

La decisión de Daniel Salaverry de autorizar a la Oficialía Mayor a registrar a los nuevos grupos parlamentarios ha generado críticas de parte de la bancada de Fuerza Popular. El vocero Carlos Tubino exigió se convoque de forma inmediata a la Junta de Portavoces con la finalidad de analizar esta disposición.

Tras el oficio que envió Daniel Salaverry a la Oficialía Mayor del Congreso, dos bancadas han pedido su creación: Cambio 21, a la cual pertenecería Maritza García y otros ocho miembros, y la Bancada Liberal, con Gino Costa entre sus integrantes.