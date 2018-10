Congresistas insisten en que fiscal Pedro Chávarry renuncie

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, negó que se haya reunido con el ex presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Orlando Velásquez, en el mes de mayo.

El magistrado respondió luego de que este Diario publicara ayer dos audios en los que se escucha al ahora ex juez supremo César Hinostroza gestionar una cita con Velásquez cuando Chávarry ya había sido convocado para el proceso de ratificación como fiscal supremo ante el CNM.

“Con respecto al nuevo audio, dicha reunión que oficiosamente trataba de coordinar Hinostroza nunca se llevó a cabo. Archivo publicado evidencia claramente que yo no tenía ningún interés personal en el tema”, escribió Pedro Chávarry en su Twitter cuando se encontraba en una actividad en Tacna.

Además, en declaraciones a la prensa, Chávarry aseveró: “El audio no dice nada”. Agregó que no recordaba esa conversación en particular. Según indicó, sus diálogos con Hinostroza eran de “tipo académico”, pues ambos eran entonces miembros de la Academia de la Magistratura.

No obstante, en las conversaciones con Hinostroza, que datan del 8 y 11 de mayo, Pedro Chávarry inicia el diálogo afirmando: “[...] estuve con el amigo de Paseo de la República [donde se ubica el CNM]”. Hinostroza asiente y agrega que la persona quiere reunirse con ambos, por lo que quedan en verse la siguiente semana.

Pese a la gravedad de este hecho, en la agenda de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de este lunes no se consigna ninguna de las tres denuncias constitucionales pendientes contra el jefe del Ministerio Público. Estas fueron presentadas en su momento por los congresistas Gloria Montenegro (APP) y Gino Costa (no agrupado), y por el procurador anticorrupción Amado Enco (esta debe ser asumida por un legislador).

El Comercio intentó comunicarse ayer con César Segura (Fuerza Popular), presidente de ese grupo parlamentario, pero no tuvo éxito. El jueves había dicho a este Diario que las denuncias serán programadas de acuerdo al orden de llegada. Su colega de bancada Milagros Salazar respondió que sí consideraba necesario que se vieran las denuncias pendientes contra Pedro Chávarry, pero que Segura tenía potestad para programar la agenda.

—Nueva exhortación—

Miembros de la subcomisión, como Juan Sheput (Peruanos por el Kambio), Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) y Gloria Montenegro (Alianza para el Progreso), reiteraron ayer que Chávarry debe apartarse del cargo.

Sheput, quien sustentó el informe de la primera denuncia constitucional contra Chávarry –que fue archivada en la Comisión Permanente–, sostuvo que el fiscal de la Nación habría cometido una grave infracción a la ley orgánica del desactivado CNM, que en su artículo 8 prohíbe que los consejeros se reúnan con fiscales o jueces en evaluación.

Según dijo, un fiscal no puede ignorar la ley, más aun cuando está siendo evaluado. “Se ve por qué luego es ratificado de manera express”, refirió.

Aseveró que en esas condiciones no se puede continuar al frente del Ministerio Público y por lo tanto debe dimitir.

García Belaunde señaló que le parecía mal que Segura no haya programado ninguna denuncia contra Pedro Chávarry porque esto era una prioridad. Comentó que si bien en su momento se estableció respetar el orden de llegada, en la práctica no se ha hecho así bajo la presidencia fujimorista.

Sobre los nuevos audios, consideró que “sí complican la situación de Chávarry”, quien debería evaluar su renuncia.

Para Montenegro, una persona que dirige el Ministerio Público debe estar libre de polvo y paja, demostrar una conducta intachable y garantizar una investigación imparcial de los procesos de ratificación que llevó adelante el cuestionado CNM. Añadió que Chávarry debe entender que “está deslegitimado moral y socialmente”.

—Incorporará audios—

En diálogo con este Diario, el procurador Amado Enco señaló que la información difundida por este Diario abona a la denuncia constitucional que presentó a inicios de octubre y será incorporada a la misma.

Esta era por los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y patrocinio ilegal.

Subrayó también que con este nivel de cuestionamiento jurídico-penal, Pedro Chávarry “no debería seguir un día más como fiscal de la Nación”.

De otro lado, Orlando Velásquez declaró ayer a una radio local que la cita coordinada con el hoy detenido ex juez supremo era para hablar sobre su proyecto de una escuela judicial, debido a que Chávarry e Hinostroza eran presidente y vicepresidente de la Academia de la Magistratura.

Sin embargo, un día antes el ex consejero dejó entrever en diálogo con este Diario que fue Hinostroza quien lo buscó.

El abogado William Paco Castillo anunció ayer que no seguirá ejerciendo la defensa legal de César Hinostroza por existir una falta de comunicación con él.

El abogado consideró que los nuevos audios difundidos complican la situación legal del ex juez, actualmente detenido en España a la espera de su extradición al Perú.