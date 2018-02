Los congresistas Alberto Quintanilla, vocero de Nuevo Perú, y Marco Arana, miembro del Frente Amplio, rechazaron este sábado las declaraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien se refirió a la existencia de una “extrema izquierda” que quiere destituirlo del cargo presentando mociones de vacancia.

“Nosotros no nos sentimos aludidos por lo de 'extrema izquierda', pero creo que él tiene el deber de decir nombres propios y quiénes son, pero la forma cómo él maneja las cosas, me parece muy poco responsable”, aseveró Alberto Quintanilla a El Comercio.

Esta mañana, en entrevista con RPP, Kuczynski sostuvo que los nuevos pedidos de vacancia presidencial, anunciados por las bancadas del Frente Amplio y Nuevo Perú, responden a “un esfuerzo de hacer una revolución de extrema izquierda”.

Ante ello, el congresista Marco Arana dijo que, con estas declaraciones, PPK “contribuye a una actitud desesperada, que polariza más la situación en el país”. Asimismo, lo acusó de “desubicación política y hasta geográfica” respecto a la situación del país.

“¿Ahora puede considerar que el 80% de ciudadanos en el país que no confían en él, que se sienten traicionados y defraudados por su rol, son parte de la izquierda violentista radical del país? Inaceptables sus declaraciones”, cuestionó.

—Niegan que indulto sea una motivación—

Ambos congresistas coincidieron también al señalar que sus intenciones detrás de un eventual pedido de vacancia están vinculadas a la lucha frontal contra la corrupción y no a una oposición al indulto otorgado a Alberto Fujimori en diciembre.

Más temprano, PPK había atribuido precisamente las intenciones de vacarlo a la oposición de un sector al indulto humanitario a favor de Fujimori. “Una cosa es no estar de acuerdo con el indulto, otra cosa es plantear una moción de vacancia en el Parlamento que no tiene sustento alguno”, sostuvo. En otro momento, agregó que "hay un grupo en el Perú, sobre todo de extrema izquierda, que no está reconciliado con este indulto [a Alberto Fujimori]".

“Simplemente lo del indulto es una exigencia de verdad y no es ninguna venganza. Y yo creo que el presidente hace mal en atribuir eso a una reacción casi apática de la izquierda [...] Además, los cuestionamientos no solo vienen por la izquierda, sino también hay de otros sectores como APP y Acción Popular”, manifestó Alberto Quintanilla.

Asimismo, respecto a las declaraciones de la primera ministra Mercedes Aráoz, quien dijo que el pedido de vacancia planteado por la izquierda pretende “llevar a una situación de caos al país”, Marco Arana consideró que ella es parte de una mala asesoría que recibe PPK.

“Yo creo que la ministra Aráoz debe ser, más bien, parte de esta asesoría terrible, desubicada, que el presidente de la República debe estar recibiendo [...] Si alguien hay aquí desestabilizador, son la propias inconsistencias del presidente de la República”, expresó.



