Pedirán que se solucione con celeridad situación de Comisión de Ética

Los congresistas Eloy Narváez (Alianza para el Progreso), Yonhy Lescano (Acción Popular) y Wilbert Rozas (Frente Amplio), miembros de la Comisión de Ética, se reunieron esta tarde y coincidieron en que la reestructuración del grupo debe concretarse lo antes posible.

La comisión lleva más de 30 días sin presidente después de la renuncia de su titular, Juan Carlos Gonzales (Fuerza Popular).

Ahora Wilbert Rozas, quien además es vicepresidente el grupo de trabajo, realizará todas las gestiones para que la Junta de Portavoces se reúna y revise con urgencia este tema.

Rozas dijo a este Diario se cursará un oficio a más tardar este lunes al presidente del Parlamento, Luis Galarreta.

“Vamos a mandar un documento al presidente del Congreso para que esto lo solucionen en la Junta de Portavoces. De lo contrario, es mi atribución como vicepresidente convocar a una reunión de la Comisión de Ética”, explicó.

Otro de los acuerdos conversados es que, de no obtener respuesta del presidente del Congreso y ni de Fuerza Popular, las bancadas convocarán a una conferencia de prensa para dar a conocer su posición y demandando públicamente que se hagan los ajustes.

Los grupos parlamentarios, en su mayoría, buscan que se deje de lado la proporcionalidad en la Comisión de Ética y que cada bancada tenga un solo representante.

“Primero vamos a hacer las gestiones. Si no hay respuesta, la próxima semana […] haremos una conferencia dando a conocer nuestra posición. Ahí vamos a estar con nuestros voceros”, comentó Narváez.

Respecto a que Fuerza Popular deje de presidir la Comisión de Ética, que es otra de las propuestas, todavía no se ha llegado a un consenso.

El parlamentario Yonhy Lescano, por ejemplo, es de la opinión de que el fujimorismo debe dar un paso al costado también en este aspecto. La opinión la comparte Wilbert Rozas.

No obstante, Eloy Narváez afirmó que si se logra la igualdad de los representantes, no sería necesario que Fuerza Popular deje la presidencia, debido a que no tendría mayoría para impulsar decisiones de forma individual.

