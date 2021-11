Tras la renuncia irrevocable de Walter Ayala como ministro de Defensa (Mindef), congresistas de diferentes bancadas reaccionaron y exhortaron al Gobierno de Pedro Castillo a colocar en el cargo a un funcionario que esté libre de cuestionamientos.

En consecuencia, Esdras Medina (Renovación Popular) cuestionó el comportamiento de Ayala Gonzáles durante su presentación ante la Comisión de Justicia el último miércoles. Resaltó que el jefe de Estado “tiene la oportunidad” de elegir a un ministro de Defensa “que reúna los principios”.

“Era lo que tenía que realizar el ministro de Defensa. Yo no estuve en el momento que fue al Congreso de la República para dar su descargo, pero tuvo una actitud muy incongruente, malcriado hacia los congresistas que le estaban preguntando y creo que (su renuncia) es algo acertado. Ahora el presidente Pedro Castillo tiene la oportunidad de escoger un nuevo ministro que reúna los principios”, manifestó Medina en diálogo con RPP, este domingo 14.

Por su parte, Óscar Zea (Perú Libre) calificó de “fundamental” el filtro que realizarán desde el Ejecutivo para nombrar a quien releve a Walter Ayala como titular del Mindef.

“Considero que todo se tiene que llegar a saber y este tipo de denuncias son delicadas y se tiene que investigar. Entonces ahí habrán responsabilidades y tendrán que asumirlo porque las cosas no están claras. (...) No sé cómo están haciendo los filtros. Los filtros son fundamentales para no caer en errores. Hace poco se conoció el caso de una tendera (Doris Alzamora) y eso es grave”, expresó a RPP.

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, resaltó que espera que Pedro Castillo designe a alguien que conozca el portafolio de Defensa. Apuntó que la interpelación contra Ayala, programada para este martes 16, ya no se desarrollará.

“Me parece una buena acción (la renuncia de Walter Ayala). Lo único bueno que ha hecho el ministro en las últimas semanas. Era esperada esta solución. No nos hace esperar 20 días para sacarlo del ministerio. (La interpelación) ya no se realiza, ya no tiene sentido. Se espera que Castillo escoja a una buena persona, que conozca el sector y que pueda servir para caminar hacia adelante y no quedarnos encartonados en un momento”, puntualizó Montoya en diálogo con Canal N.

Walter Ayala renunció al Ministerio de Defensa tras ser cuestionado por las acusaciones de los comandantes generales pasado al retiro del Ejército, José Vizcarra, y de la FAP, Jorge Chaparro, de haber intentado presionar para que se asciendan a oficiales en ambas instituciones de manera irregular.

