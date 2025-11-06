Un grupo de congresistas presentó la Moción de Orden del Día, mediante la cual se plantea invitar al canciller Hugo de Zela Martínez a acudir al Pleno del Congreso para informar sobre la crisis diplomática con México, generada tras el asilo político otorgado a la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino.

El documento, firmado por el legislador Edward Málaga Trillo y otros parlamentarios, recuerda que el ministro de Relaciones Exteriores anunció el 3 de noviembre la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de que la Embajada de ese país en Lima brindara asilo a Chávez Chino.

Entre los temas que el canciller deberá abordar figuran la cronología de la solicitud de asilo de Betssy Chávez, los actos y comunicaciones oficiales que se realizaron con el gobierno mexicano, así como los fundamentos que llevaron a la ruptura de relaciones diplomáticas.

También se solicita información sobre la evaluación jurídico-diplomática efectuada respecto al otorgamiento del salvoconducto, a la luz de la Convención de Caracas y las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, que regulan este tipo de casos.

El Parlamento busca, además, que el ministro detalle el impacto de la ruptura en foros y acuerdos internacionales, especialmente en la Alianza del Pacífico, y que precise las acciones implementadas para proteger a los peruanos en territorio mexicano, incluyendo los mecanismos de atención consular, la emisión de documentos y la asistencia a connacionales.