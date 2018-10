¿Congresistas no podrán reelegirse si se rechaza la bicameralidad?

El presidente Martín Vizcarra convocó este martes al referéndum en el que serán sometidas las cuatro reformas constitucionales propuestas por su Gobierno y aprobadas –con modificaciones– por el Congreso. La consulta popular será el 9 de diciembre. Pero el mandatario respaldó solo tres de los cuatro proyectos y dijo "no" a la bicameralidad porque, precisó, ha sido "desnaturalizada" por el Parlamento.

"Sí a la no reelección de congresistas. No a la bicameralidad", manifestó esta mañana. Ello ha generado una interrogante: ¿Si los ciudadanos en el referéndum deciden que se mantenga un Congreso unicameral y que no exista reelección inmediata, los actuales parlamentarios pueden reelegirse? Los expertos constitucionales consultados precisan que no.

"Si se mantiene el sistema unicameral, y al aprobarse la no reelección, los actuales parlamentarios no van a poder reelegirse en el próximo Congreso", indicó el ex presidente del Tribunal Constitucional Oscar Urviola.

La reforma constitucional que establece la no reelección de congresistas fue aprobada con el siguiente texto: "Los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo período, de manera inmediata, en el mismo cargo".

Al aprobarse en el Parlamento el retorno a la bicameralidad, distintos legisladores dejaron abierta la posibilidad de poder postular al cargo de senadores o diputados, ya que no sería el mismo que tuvieron entre el 2016-2021.

Urviola considera que la declaración del jefe del Estado –a favor de no reelección y en contra de bicameralidad– sería como un "candado" para los legisladores del actual Parlamento.

"Es evidente que tienen un candado. En todo caso es una decisión inteligente del presidente [Martín Vizcarra] pero que vuelve a poner en jaque al Congreso", dijo.

Víctor García Toma, abogado constitucionalista y también ex titular del TC, en la misma línea indicó que si la ciudadanía rechaza la bicameralidad en el referéndum del 9 de diciembre, y apoya la no reelección de congresistas, aplica la reforma.

"Si no se aprueba la bicameralidad, no se podría aplicar la posibilidad de que alguien que haya pertenecido a lo que debió ser la cámara de diputados, pase a conformar la cámara de senadores. En consecuencia la regla de no reelección en el cargo le estaría recayendo", afirmó.

El experto en derecho constitucional remarcó que, tal como fue aprobada la reforma de no reeelección, los parlamentarios "le han sacado la vuelta" con la redacción de un artículo diferente a lo propuesto por el Ejecutivo. Sin embargo, precisó que no es inconstitucional ni ilegal.