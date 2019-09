Congresistas saludan convocatoria de Vizcarra a Olaechea para diálogo en Palacio

Los congresistas Luis Iberico (Alianza para el Progreso), Héctor Becerril (Fuerza Popular), Marisa Glave (Nuevo Perú) y Juan Sheput (Contigo) saludaron que el jefe de Estado, Martín Vizcarra, haya convocado para este martes al presidente del Congreso,

Pedro Olaechea, para dialogar sobre varios temas, entre ellos la propuesta de adelantar las elecciones generales al 2020.



Iberico rescató que se abra el “camino del diálogo” por ser un pilar de la democracia.

Democracia es diálogo, es conversación, sobre todo cuando se trata de dos poderes del Estado que son los pilares de la democracia, así que lo positivo está en que ya se va a producir la conversación”, dijo.

Iberico destacó que dentro de la agenda de Vizcarra para la reunión se considere como temas el Plan Nacional de Competitividad y de Infraestructura y el proyecto de Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2020.

Sin embargo, cuestionó que no se aborden los temas propuestos por el presidente del Congreso la semana pasada, como la inseguridad ciudadana y la reconstrucción en el norte.

En tanto, el congresista Becerril señaló que Vizcarra y Olaechea deben ceder en sus posturas para lograr "avanzar en este entrampamiento".

“Creo que esa disposición [de Vizcarra] de poner tres temas en agenda significa que también está en condiciones de poder ceder en lo que tiene que ceder. No podemos dialogar con posiciones irreductibles. Cada uno tiene que ceder en algo y por el bien del país amerita dejar posiciones personales para avanzar en este entrampamiento”, dijo a Canal N.

Martín Vizcarra y Pedro Olaechea se reunirán a las 5 p.m. de este martes. El encuentro contará con la presencia del primer ministro Salvador del Solar y de los titulares de Justicia y Economía, Vicente Zeballos y Carlos Oliva, respectivamente.

La congresista Marisa Glave (Nuevo Perú) se mostró a favor del encuentro, pese a que consideró que tardó en concretarse.

“Hubiera sido mejor que no tuviera el nivel de drama que tuvimos para lograr esta reunión. La verdad que parecía una especie de telenovela medieval […] El diálogo siempre es sano, hay que saludarlo, me parece bien que dos representantes de distintos poderes del Estado puedan dialogar. Que lo más importante sea el país, no los intereses que puedan tener alguno de ellos”, opinó.

Además, Glave calificó de “absurdo” que el Congreso aún no discuta el proyecto de adelanto de elecciones propuesto por el Ejecutivo. Este se encuentra en la Comisión de Constitución, que lidera la congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular).

Finalmente, Juan Sheput consideró como "redundante" que el mandatario haya puesto en agenda el tema del presupuesto por tener "carácter constitucional" y plazos establecidos.

"Redundante el presidente Vizcarra al plantear Presupuesto 2020 como tema de reunión con presidente del Congreso. El tema tiene carácter constitucional y por tanto tiene sus plazos establecidos. Los otros dos temas Plan de Competitividad y adelanto de elecciones son sustantivos", escribió en Twitter.