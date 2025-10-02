Tras la juramentación del abogado Juan Manuel Cavero como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, un grupo de congresistas no dudaron en expresar sus dudas sobre esta nueva designación de Dina Boluarte y cuestionaron la repentina renuncia de Juan José Santiváñez, quien solo se mantuvo poco más de un mes en este cargo.

El principal cuestionamiento contra Juan Manuel Cavero Soto fue por haberse desempeñado jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, durante la gestión de Santiváñez.

La congresista Susel Paredes, por ejemplo, manifestó que esta nueva gestión en el Minjusdh solo buscaría darle continuidad a los intereses de Santiváñez.

“Creo que ha sido jefe de gabinete, es un hombre de confianza, hay que investigarlo porque son agua de la misma fuente, deben tener las mismas costumbres”, dijo en declaraciones a Canal N.

Asimismo, pidió al nuevo ministro de Justicia que no continúe con el proyecto de la reconstrucción del penal El Frontón.

“El Frontón es una estupidez, es carísimo, no hay agua. Eso es una cosa que él ha puesto para llamar la atención de los medios. Debería pasar la página de eso, pero no va a ocurrir porque como este es segundo de Santivañez lo que va a hacer, yo creo, con perfil bajo, pero continuará con lo que él necesita (Santiváñez). Su hombre de confianza lo que hará es continuar con el trabajo de él”, señaló Paredes.

En esa misma línea, Jaime Quito, de la bancada Socialista, expresó que Juan Manuel Cavero Soto podría buscar la salida de la CIDH, debido al impulso que Santiváñez le dio al tema.

“Este nuevo ministro seguro va a cumplir con la misma tarea que le dieron, que es salir de la CIDH y continuar con la impunidad que lamentablemente a este gobierno es lo único que le importa”, declaró.

“Esto porque toda la derecha lo quiere así, pero debe evitarse porque es dejar a la población que ha sido violentada en sus derechos humanos se los dejarían sin posibilidad de ir a una corte internacional”, añadió sobre el tema.

Sobre el proyecto de El Frontón dijo que solo fue un intento de “distraer” a la población, durante la gestión del exministro Santiváñez, “en lugar de sanear y resolver los diversos penales que están paralizados en el país”.

Por otra parte, el parlamentario Alejandro Muñante, de Renovación Popular, expresó que el nuevo ministro de Justicia es un personaje algo desconocido en la escena política.

“No conocíamos su trayectoria, es un nombre nuevo para mí, entiendo que ha estado trabajando de cerca en el Ministerio de Justicia, conoce el sector por lo menos. El señor Santivañez le deja una papa caliente, le deja enormes demandas insatisfechas por la población como por ejemplo la construcción de nuevos penales”, señaló.

“Ojala que replantee la decisión de la construcción de El Frontón y en vez de eso priorice la construcción del megapenal de Ica, que está a medio construir”, dijo también.

También pidió al nuevo ministro el fortalecimiento presupuestal destinado a la defensa pública de las víctimas. “Ese tema necesita mayor presupuesto y lo dejan en plena discusión de presupuesto y eso le pasará factura al nuevo ministro”, expresó.