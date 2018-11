Congresistas solicitan cambios en la Mesa Directiva

Congresistas de diversas bancadas solicitaron el cambio de la Mesa Directiva del Congreso, cuyos cuatro miembros pertenecientes a Fuerza Popular han solicitado licencia a su organización para garantizar imparcialidad en sus decisiones.

Los oficialistas Clemente Flores y Patricia Donayre requirieron un cambio urgente. “Fuerza Popular ha perdido legitimidad para continuar manejando una institución importante como el Congreso. Es momento que dejen la conducción de la Mesa Directiva”, indicó el primero.

Donayre señaló que la figura de la licencia la están inventando en la creencia errónea de que así son imparciales. “¿Ahora a quién representan? No tenemos Mesa Directiva. Nueva elección, ya”, pidió.



Por su parte, Hernando Cevallos, vocero alterno del Frente Amplio, dijo que la licencia no modifica nada, pues ellos siguen siendo miembros de Fuerza Popular. “Lo mejor sería que la Mesa Directiva esté en manos de bancadas que no tengan contacto con la corrupción y no blinden a nadie”, dijo.

Agregó que debería variarse la composición de la dirección administrativa del Legislativo y que el fujimorismo debería dar un paso al costado si quiere que le crean que ha cambiado. “Hay que buscar una renovación en el Congreso, más aun en esta coyuntura”, expresó.

En tanto, Yonhy Lescano, de Acción Popular, sostuvo que, si bien es necesario un cambio de la Mesa Directiva, lo real es que esa renovación solo será formal y que no habría variación de fondo en el manejo del Congreso. “Ellos continúan teniendo mayoría y van a querer seguir imponiendo sus puntos así haya una Mesa Directiva más plural”, sostuvo.

Sin embargo, en opinión de César Vásquez, vocero de Alianza para el Progreso, por ahora no es necesario un cambio. “El presidente Daniel Salaverry ha dado muestras de cierta independencia y si la mesa da señales de imparcialidad, puede quedar así. Solo hay que estar vigilantes”, señaló.