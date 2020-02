A pocos días de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregue las credenciales a los congresistas electos -prevista para el 28 de febrero-, los nueve partidos políticos ya han empezado con sus primeros acuerdos de bancada. Uno de estos ha sido la designación de sus voceros. Las dos principales fuerzas legislativas optaron por nombrar a un representante de provincias.

Acción Popular: Otto Guibovich

El partido de la lampa fue el primero en nombrar a su vocero parlamentario. El elegido fue Otto Guibovich, representante de la región Áncash. Afiliado al partido desde el 2004, Guibovich fue jefe de la Región Militar del Centro, en el 2006, y Comandante General del Ejército del Perú, entre el 2008 y 2010, durante el segundo gobierno de Alan García.

El ser el primer vocero elegido lo puso en la palestra pública y las denuncias en su contra no tardaron en llegar. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huaraz, en Ancash, remitió al Ministerio Público el caso de Otto Guibovich debido a que verificaron que omitió información en la declaración jurada de su hoja de vida. La resolución del ente electoral precisa que Guibovich no consignó ingresos provenientes del sector privado.

Mientras que el semanario Hildebrandt en sus Trece mencionó cuatro testimonios recogidos en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que señalan a Guibovich como presunto responsable de ordenar ejecuciones extrajudiciales cuando estaba en el cuartel Los Laureles, en Tingo María, a principios los años 90. En aquel momento, el ahora general del Ejército en retiro negó que haya violado los derechos humanos.

El virtual congresista Otto Guibovich tendría inconsistencias en su hoja de vida. (Foto: Roberto Bernal)

Alianza para el Progreso: Fernando Meléndez

La segunda fuerza parlamentaria nombró como portavoz a Fernando Meléndez Celis, exgobernador de Loreto y presidente fundados del Movimiento Integración Loretana.

En agosto del 2019, el Ministerio Público formalizó investigación preparatoria contra Fernando Meléndez por delito de responsabilidad de funcionario público en otorgamiento supuestamente ilegal de derechos a favor de la empresa Cacao del Perú Norte (hoy Tamshi SAC). Esta compañía fue acusada del desbosque de 1,900 hectáreas de bosque en Loreto.

El caso data del 2017 con la denuncia del Procurador Ambiental Julio Guzmán contra Meléndez y Juan Vilca Tello, exgerente de la Autoridad Regional Ambiental de Loreto. Ambos habrían incumplido sus funciones al permitir que la empresa en cuestión desarrolle actividades de desbosque, generando impactos ambientales negativos, a pesar de tener una medida de paralización de actividades emitida por la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura.

Fernando Meléndez trabajó en el Congreso entre el 2000 y 2001, como auxiliar del despacho de la legisladora por partido fujimorista Vamos Vecino, Neri Felipa Salinas de Torres, su actual suegra. Fernando Meléndez es hermano de Jorge Meléndez, excongresista de Peruanos por el Kambio y exministro de Desarrollo e Inclusión Social.

En un inicio, Alianza para El Progreso había designado como vocero a Luis Valdez (La Libertad), pero luego hicieron unos cambios internos con miras a la elección de las presidencias de comisiones.

(Foto: Daniel Carbajal)

Frepap: María Teresa Céspedes

El Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) nombró a dos mujeres para su vocería. A través de un comunicado público, el Frepap anunció que María Teresa Céspedes y María Cristina Retamozo ocuparán el cargo de portavoz y vocera alterna, respectivamente.

Céspedes fue la número 6 de la lista por Lima. Tiene estudios en educación y es una de las pocos miembros del Frepap que registra trayectoria política. En 1995, Céspedes fue regidora distrital de Carabayllo por el partido fujimorista Cambio 90-Nueva Mayoría. En los años posteriores postuló para ser congresista (2000) y alcaldesa del mismo distrito (2006), pero sin éxito. Logró un escaño en su intento, unos 20 años después.

Mientras que Retamozo era la número 4 en la lista por Lima, tiene 37 años y no registra estudios superiores. A diferencia de Céspedes, no registra trayectoria política.

Unión por el Perú: José Vega Antonio

El número 2 de la lista por Lima será el vocero del partido que intentó postular al preso Antauro Humala como congresista de la República. Vega Antonio es uno de los fundadores del partido Unión por el Perú y actualmente ocupa el cargo de secretario general nacional.

José Vega Antonio postula desde 1998 a cargos públicos con UPP. Su primera contienda fue como candidato a regidor distrital de San Juan Lurigancho, en la cual no tuvo éxito. Tampoco logró ser elegido como congresista en el 2000, ni como regidor en el 2002. Recién logró una victoria electoral en el 2006 cuando UPP postuló a Ollanta Humala a la presidencia de la República. En aquel periodo, Vega Antonio fue elegido congresista con 47,247.

Intentó la reelección en los dos procesos congresales posteriores, pero sin éxito. José Vega Antonio ha sido el articulador para que el membrete de UPP se mantenga a flote con inscripción electoral, y sirva de vehículo electoral para diferentes candidaturas. Desde las elecciones presidenciales, donde postuló a Ollanta Humala en el 2006 y en el 2011 a Luis Castañeda, hasta los comicios subnacionales donde postuló en el 2018 a Esther Capuñay como candidata a la Alcaldía de Lima. En este último proceso además cambió de símbolo: dejó la clásica ollita por una "V".

En este proceso electoral, José Vega Antonio se alió con Virgilio Acuña y postuló como cabeza de lista a Antauro Humala, preso por el ‘Andahuaylazo’.

El listado de afiliados a UPP es tan variado que podemos encontrar hasta a Vicente Zeballos, el actual primer ministro, quien en el 2011 logró ser elegido congresista como miembro de la alianza UPP-Solidaridad Nacional. Zeballos estuvo afiliado en UPP entre 2011 y 2015.

José Vega Antonio, de UPP. (Foto: Andina)

Somos Perú: Rennan Espinoza

Fue el número 1 de la lista por Lima y es el único congresista de la bancada que cuenta con trayectoria política y experiencia parlamentaria. Rennan Espinoza fue alcalde de Puente Piedra en dos periodos consecutivos, entre el 2002 y 2010. No logró una segunda reelección en el 2010, pero en el 2011 fue elegido como congresista. Todos estos cargos públicos los consiguió bajo el logo de Perú Posible, el desaparecido partido del expresidente Alejandro Toledo, quien hoy afronta un proceso de extradición de Estados Unidos.

En el 2013, el pleno del Congreso rechazó el pedido de la Corte Suprema de Justicia para levantar la inmunidad parlamentaria de Rennan Espinoza, acusado de los delitos contra la administración pública y desobediencia a la autoridad. De su época como alcalde de Puente Piedra acumuló más de 20 denuncias sobre delitos que iban desde omisión de funciones hasta homicidio.

Llegó a Somos Perú en el 2017 cuando le ofrecieron volver a postular a la Alcaldía de Puente Piedra. Desistió a la invitación, pero impulsó la candidatura de su hijo mayor Rennan Espinoza Venegas, quien resultó elegido y actualmente es el burgomaestre del distrito del cono norte de Lima.

Para este proceso legislativo 2020, Espinoza logró 53,644 votos, por debajo de los que obtuvo en el 2011 (60,791), pero por encima de lo que sacó en el 2016 (36,921) donde no logró la reelección.

Rennán Espinoza postula por tercera vez al Congreso. Resultó elegido en el 2011 con más de 60 mil votos preferenciales. (Foto: Jesús Saucedo | El Comercio)





Frente Amplio: Lenin Checco

El número 1 de la lista izquierdista por Apurímac, elegido con 14,000 votos. Logró unos 4,100 votos más que el representante de Alianza para el Progreso, Omar Merino en la misma región, y 3,900 votos más que Richard Arce, el congresista elegido con el Frente Amplio en el 2016.

En Apurímac, Lenin Checco fue fundador del movimiento regional Frente Popular Llapanchik, el cual perdió su inscripción electoral en el 2015. En el 2016 se unió al Frente Amplio y postuló al Congreso pero no logró ser elegido con 10,041 (casi 4,000 votos menos de los que sacó en este 2020). También postuló al Gobierno Regional de Apurímac en el 2018 sin éxito. A la tercera fue la vencida y resultó elegido parlamentario en este proceso extraordinario 2020.

Entre el 2008 y 2019, Lenin Checco ha facturado como proveedor del Estado unos S/. 18,138. La mayor parte de dicho monto (unos S/ 16,000) los facturó con municipios de Apurímac: la provincial de Abancay y las distritales de Chacoche, Tamburco, Pacobamba y Cotaruse.

Partido Morado: Francisco Sagasti

La cabeza de lista por Lima y el ideólogo. del partido liderado por Julio Guzmán. Con 96,422 votos, Francisco Sagasti ocupa el puesto tres en el ranking de más votados del Partido Morado, por debajo de Alberto de Belaunde (266,654) y Gino Costa (101,819), ambos miembros del Parlamento disuelto.

El ideólogo del Partido Morado se venía desempeñando como profesor del Pacífico Business School de la Universidad del Pacífico. Ha sido investigador principal emérito de Foro Nacional Internacional; y asesor de organismos internacionales, agencias gubernamentales y entidades privadas en temas estratégicos.

También ha sido Presidente del Consejo Directivo del Programa de Ciencia y Tecnología (FINCyT/InnóvatePerú) en la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, miembro del Consejo del Gobernadores del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (Canadá), y miembro de Consejo Consultivo de la Fundación Lemelson, así como miembro del Directorio del International Institute for Environment and Development.

En su portal web personal, Sagasti publica un curriculum donde señala que, entre el 2005 y 2007, “diseñó, produjo y condujo” (con Zenaida Solís, su actual colega de bancada) la serie de televisión “Abriendo Caminos”. En esa línea indica que participó en una serie de televisión “Héroes locales y cambio global” producida por WHGH, en Boston; y que fue anfitrión de una serie de televisión de seis capítulos sobre “Caminos hacia el Desarrollo”, producida por TV Ontario, Canadá.

De otro lado, Sagasti consigna en su porta web que ha escrito más de 25 libros y monografías, más 200 artículos académicos y 100 artículos e informes inéditos. “Muchos de ellos reproducidos y traducidos a varios idiomas”, apunta.

Fuerza Popular: Diethell Columbus

El analista que se quedó como político. Diethell Columbus, el número 2 de la lista, fue designado como portavoz titular de la bancada fujimorista. Entre el 2011 y 2013, Columbus había estado afiliado al Partido Popular Cristiano (PPC), pero se alejó y se convirtió en uno de los analistas políticos más consultados en los medios de comunicación.

Con el PPC, Columbus postuló como regidor distrital de Pueblo Libre, en el 2014, aunque sin éxito. Siempre ha estado ligado al trabajo municipal, donde ha ocupado cargos desde asesor hasta gerente en los municipios de San Isidro, Pueblo Libre y Jesús María.

En el 2017 ingresó a laborar al Congreso como asesor de una comisión que era presidida por la entonces congresista fujimorista Cecilia Chacón. En abril del 2018, Columbus renunció a su cargo congresal para postular a la Alcaldía de Lima por Fuerza Popular, aunque sin éxito alguno. En esta elección congresal extraordinaria obtuvo 78,912 votos y fue el segundo más votado de la lista fujimorista, solo por debajo de Martha Chávez (181,640 votos).

La bancada de Podemos Perú es las única que no ha elegido aún a su vocero. Daniel Urresti envió un tuit autoproclamándose como portavoz oficial, pero fuentes de la bancada indicaron que en una reunión -donde él no participó- se había nombrado a la legisladora Cecilia García. Ante dicho entrampamiento, la bancada aún no anuncia oficialmente a su portavoz titular.