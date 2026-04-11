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Resumen

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El Congreso 2026-2031 será bicameral. Este 12 de abril, los peruanos elegirán a los nuevos diputados y senadores por un periodo de cinco años.

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