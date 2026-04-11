El Congreso 2026-2031 será bicameral. Este 12 de abril, los peruanos elegirán a los nuevos diputados y senadores por un periodo de cinco años.

En total, el nuevo Parlamento contará con 190 representantes que se irán conociendo según los resultados dados, por el conteo rápido de Datum y luego se oficializarán con las cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En este informe podrás conocer como quedaría la nueva composición del Parlamento, tras el cierre de la votación de este domingo.

La nueva composición del Congreso se definirá por el método de la cifra repartidora según los resultados que vaya arrojando la ONPE.

Los partidos políticos que participan en las Elecciones Generales 2026 deben superar la denominada valla electoral para acceder a escaños en la nueva estructura de diputados (Cámara Baja) y senadores (Cámara Alta).

¿Cómo se conforma el Congreso bicameral?

Para la elección de los 130 diputados, el país se divide en 27 distritos electorales. Cada uno elegirá una cantidad determinada de representantes. Para acceder a escaños en esta cámara, un partido debe lograr el 5% de los votos válidos y siete diputados.

Los 27 distritos electorales considerados para la elección son resultado de la siguiente composición: los 24 departamentos del país, 1 distrito para Lima Provincias, 1 distrito para el Callao y 1 distrito para los peruanos residentes en el extranjero.

Para la elección de 60 senadores, existen dos tipos: el Senado nacional y el Senado múltiple (por regiones).

De los 60 senadores, 30 serán elegidos por todos los electores a nivel nacional. Los otros 30 serán elegidos en 27 distritos electorales: cada distrito elegirá un senador, excepto Lima Metropolitana, que elegirá cuatro.

¿Cuáles son las funciones de los senadores y diputados?

La diferencia básica de las funciones de senadores y diputados radica en la iniciativa legislativa.

Mientras que los diputados pueden presentar proyectos de ley, los senadores no podrán hacerlo y solo se encargarán de revisar -para ratificar o rechazar- las iniciativas provenientes de la Cámara Baja.