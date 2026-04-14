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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados, avanza a menor ritmo que los resultados presidenciales, pero en algunas circunscripciones permite ir proyectando quiénes tendrían una curul en la era bicameral 2026-2031.