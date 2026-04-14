El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados, avanza a menor ritmo que los resultados presidenciales, pero en algunas circunscripciones permite ir proyectando quiénes tendrían una curul en la era bicameral 2026-2031.

Fuerza Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación son los partidos que tienen asegurada su representación en el Congreso. En el caso de Obras, el partido de Ricardo Belmont tendría una bancada en la Cámara de Diputados, pero aún está por determinarse su participación en el Senado, toda vez que no presentó listas hasta en seis regiones, y eso reduce su alcance electoral.

El propio Belmont anunció su retiro definitivo de la vida política, tras conocer que las proyecciones no lo ponen en un escenario en segunda vuelta, y que las estimaciones para que ingrese al Senado tampoco son alentadoras. El exalcalde de Lima postulaba al Senado por Lima, que tiene cuatro escaños y, al 61% de actas contabilizadas por la ONPE, esas curules se repartirían entre Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y Fuerza Popular.

Obras no solo aparece quinto en votación general, sino que entre los votos preferenciales del partido, Belmont (con más de 8.000 votos) figura por debajo de Doris Sánchez (más de 9.000 votos) e Iván Dibos (con más de 19.000 votos). Las cifras variarán, pero la distancia de Dibos marca una tendencia a su favor, en caso Obras escalara y lograra un escaño.

—Expectativa y celebraciones—

En otros partidos, las emociones han sido dispares. En Tenemos que Hablar, el podcast de El Comercio, Lourdes Alcorta indicó que espera con prudencia los resultados del conteo oficial para saber si logrará o no una curul. Al 23% de actas contabilizadas en Senado Nacional, Renovación Popular se posiciona como la agrupación con mayor proyección. De su lista de candidatos, el más votado es su candidato presidencial Rafael López Aliaga, quien registraba más de 118 mil votos para el Senado al cierre de esta edición. Le siguen Katherine Ampuero, Alejandro Muñante y la propia Alcorta.

Pero no todos guardan la misma prudencia en el partido celeste. Carlos Yalta, candidato a diputado por el Callao, publicó en Facebook una gráfica con la frase “Ganamos”, acompañada del texto: “¡El Callao ya tiene voz en la Cámara de Diputados! Trabajaré sin descanso por nuestras familias y el futuro de nuestros jóvenes”. Al 65% de actas contabilizadas, Yalta se posicionaba en su lista con mayor votación que la actual congresista Noelia Herrera con una distancia de 1.500 votos.

El Callao tiene cuatro escaños en diputados y, si bien Yalta es el más votado, su partido figura tercero en el panorama general por debajo de Fuerza Popular y Partido del Buen Gobierno.

Carlos Yalta, candidato de Renovación Popular por el Callao, lanzó publicación en Facebook dándose como ganador en la contienda electoral para diputados.

En el Partido del Buen Gobierno, la agrupación de Jorge Nieto, confían en que lograrán representación en el Callao, pero su mayor atención se encuentra en Lima. Según cálculos del partido del sol, podrían colocar hasta seis diputados en la capital. En los votos preferenciales, Óscar Reto, el número 1 de la lista de candidatos, tiene la mayor proyección con más de 34 mil votos al 60% de actas contabilizadas. Le sigue Nathaly Molina –la número 22 de la lista– con más de 19 mil votos, y Luis Quispe e Hilda Fernández con 18 mil y 17 mil votos, respectivamente.

En lo que respecta al Senado, el Partido del Buen Gobierno cree que logrará representación con Nora Bonifaz en Lima, y con Flavio Figallo, Patricia Iturregui y Susana Matute por el Senado Nacional.

—Cálculos—

Por su parte, en Juntos por el Perú ven difícil lograr escaños en Lima para diputados, por lo que están a la espera de los resultados del interior del país para definir sus proyecciones en la Cámara Baja. En el Senado, los izquierdistas consideran que lograrán representación nacional con José Castillo, hermano del preso Pedro Castillo y la actual congresista Silvana Robles, mientras están a la expectativa de los votos de Jaime Quito, Iber Maraví y Anahí Durand.

Fuerza Popular tiene a Cecilia Chacón y Diethell Columbus con buena proyección de votos para diputados en Lima, y esperan buenos resultados en regiones como Piura, donde calculan obtener al menos cuatro escaños. Mientras que en el Senado Nacional cuentan con Miguel Torres y Martha Chávez, y en el Callao proyectan la curul regional con Jacques Rodrich, esposo de Chacón.

Esta última es una curul disputada, donde también postula la legisladora de Renovación Popular, Patricia Chirinos. Al 67% de actas contabilizadas, el partido celeste se encontraba en tercer lugar en el primer puerto.