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Resumen

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Especialistas advierten que tendremos un Senado joven al cual le tomará un año acomodarse a las dinámicas parlamentarias.
Especialistas advierten que tendremos un Senado joven al cual le tomará un año acomodarse a las dinámicas parlamentarias.
Por Martin Hidalgo

El Congreso, en su nueva era bicameral, cambiará de forma, pero no necesariamente de fondo. El flash electoral a boca de urna de Datum proyecta que una composición con menor número de fuerzas legislativas, pero con perfiles muy similares a los grupos que se quedarían fuera del periodo unicameral de salida.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.