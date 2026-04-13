El Congreso, en su nueva era bicameral, cambiará de forma, pero no necesariamente de fondo. El flash electoral a boca de urna de Datum proyecta que una composición con menor número de fuerzas legislativas, pero con perfiles muy similares a los grupos que se quedarían fuera del periodo unicameral de salida.

La proyección de Datum plantea el ingreso de seis fuerzas políticas, tanto para la Cámara de Senadores como para la Cámara de Diputados. En ambas instancias, Fuerza Popular se perfila a ser la primera minoría en concordancia con el boca de urna de la elección presidencial que coloca a su candidata Keiko Fujimori en segunda vuelta a la espera de definir a su contendor con el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Renovación Popular y Juntos por el Perú también tendrían representación importante en diputados y senadores, asegurando mantener su representación parlamentaria. En la proyección de Datum se repite el escenario donde el grupo ‘castillista’ se coloca como la segunda fuerza, y la agrupación celeste se queda como tercero en la correlación de fuerzas legislativas.

Mientras que el Partido del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación se perfilan como los nuevos grupos para la composición bicameral. Si bien el boca de urna arroja que la composición sería de seis grupos, algunos especialistas consideran que podrían darse el ingreso de un grupo adicional como el de País para Todos, liderado por el candidato presidencial Carlos Álvarez.

La composición de la Cámara de Senado, según el flash electoral a boca de urna de Datum.

—Cambio de logos—

Si bien se reduce el número de bancadas respecto al último periodo de la era unicameral, el ingreso de nuevas agrupaciones no garantiza un cambio en las dinámicas populistas vistas en los últimos años desde el Parlamento.

“La K (en alusión a Fuerza popular) y la R (en alusión a Renovación Popular) tienen similar tendencia. Después tienes a JPP (Juntos por el Perú) con Ahora Nación en el bloque de la izquierda, y a Partido del Buen Gobierno de Jorge Nieto en el medio”, explicó Martin Cabrera, director de IPOC Consultores.

Luego, el experto en asuntos parlamentarios terminó de graficar el nuevo escenario con el resto de bancadas: “Obras, el partido de Ricardo Belmont, podría ser el nuevo Podemos. Mientras que, de conseguir escaños, País para Todos, de Carlos Álvarez, podría ser el nuevo APP o algo similar a la bancada de los profesores (en alusión a la Bancada Magisterial)”.

En esa misma línea, Cabrera calificó a las nuevas agrupaciones como partidos atomizados, sin sin arraigo y sin un programa partidario. Además, recordó que la mayoría de sus candidatos legislativos apostaron, durante la campaña, por propuestas populistas, sobre todo en materia de seguridad ciudadana.

El analista Enzo Elguera añadió que estos nuevos logos logran representación debido a que no cargaban “mochilas” de cuestionamientos como las agrupaciones que parecen quedarse afuera, como Alianza para el Progreso, Somos Perú o Podemos. “Pueden ser parecidos en un tipo de representación, ya sea geográfica o de otro tipo de sintonía con determinado público. Pero es, precisamente ese público, el que se ve atraído por personajes sin mochilas que no tienen característica más allá del populismo”, dijo el CEO de Imasolu.

Elguera también indicó que la correlación se proyecta equilibrada donde las nuevas fuerzas políticas podrían alcanzar una coordinación para imponerse en las reglas de juego parlamentario.

La composición de la Cámara de Diputados según el flash electoral a boca de urna de Datum.

—Cuestión de trayectoria—

Para Cabrera, la principal preocupación del nuevo Congreso bicameral pasa por la inexperiencia política que predomina en la mayoría de candidatos al Senado. Solo hizo algunas excepciones en Fuerza Popular, Renovación Popular, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno.

“Va a ser un Senado joven, por lo que lamentablemente no va a poder contener el comportamiento populista que vendrá de la Cámara de Diputados. La mayoría de los candidatos al Senado son personas sin trayectoria política, sin experiencia profesional relevante, por lo que tendrás una Cámara Alta con poca pericia para el trabajo”, dijo el director de IPOC Consultores.

Para Cabrera, a los senadores les tomará un año -dos legislaturas- para adaptarse a la dinámica. En la primera legislatura, los representantes y sus equipos de asesores deben acomodarse para tener una curva de aprendizaje parlamentario y, en la segunda legislatura, deberán aprender a contener la gran cantidad de iniciativas legislativas que recibirán de la Cámara de Diputados.

Bajo esos lineamientos, el expertos en asuntos parlamentarios adelantó que el primer año de la era bicameral puede ser caótico.