Congreso: aceptarán la renuncia pero rechazan la carta

Por Giovanna Castañeda y Mario Mejía



Más de cinco horas duró ayer la sesión en el Congreso en la que se debatió la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia. La decisión final, sin embargo, se hará oficial hoy.



Desde un principio, la Junta de Portavoces acordó que para aprobar la renuncia se esperaría a que el primer vicepresidente Martín Vizcarra llegue a Lima: la consigna parlamentaria fue no dejar un vacío de poder.

Los oradores de distintas bancadas –un poco más de 60 legisladores– coincidieron en que aceptarían la renuncia, pero rechazaron el texto de la carta.

La opinión mayoritaria fue, entonces, que se admita la dimisión, pero no con los fundamentos expuestos en el documento, por considerarlos “ofensivos, falsos e inexactos”. El planteamiento fue que se apruebe con los fundamentos de la moción del segundo pedido de vacancia presidencial. Es decir, los presuntos conflictos de intereses y los vínculos de Kuczynski con la empresa Odebrecht.

Uno de los momentos tensos lo protagonizó el legislador Moisés Mamani —quien denunció la supuesta compra de votos contra la vacancia— cuando pidió permiso para mostrar un video y generó expectativas. Finalmente, se trató de un video sobre su región.

Fuerza Popular

Apoyar a Vizcarra por gobernabilidad



La posición de varios miembros de la bancada, como Segundo Tapia, es aceptar la renuncia, pero no con los argumentos de la carta de PPK sino con los que se plantearon en la moción de vacancia.

Luz Salgado criticó que Kuczynski no haya hecho un mea culpa pese a que, según dijo, ha sido el causante de la crisis que está viviendo el país. Ante algunas voces que piden que “se vayan todos”, la ex presidenta del Congreso indicó que si “estamos aquí [en esta crisis] es porque alguien nos mintió”. Los fujimoristas también manifestaron que se debe apoyar a Martín Vizcarra por la gobernabilidad del país.

Partido Aprista

Se debe aceptar la renuncia



Jorge del Castillo sostuvo que, a pocos días de la Cumbre de las Américas, no se debe alterar el orden constitucional y que se debe mantener la serenidad. En ese contexto expresó: “Nuestra posición es aceptar la renuncia”.

Sobre las voces que piden nuevas elecciones, dijo que eso no es lo que señala la Constitución y que lo que corresponde es convocar al primer vicepresidente a asumir la presidencia.

Elías Rodríguez sostuvo que no se debe prolongar más la agonía y que se debe aprobar la renuncia. Mauricio Mulder pidió el retiro de la sesión de Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, pero no fue aceptado.

Acción Popular

Aceptar la dimisión con reservas



Víctor Andrés García manifestó que la carta de renuncia de PPK está mal hecha y “llena de mentiras”. “Se debe aceptar la carta, con reservas, pero aceptarla”, dijo. Añadió que Kuczynski no ha sabido distinguir lo bueno de lo malo ni lo público de lo privado.

En tanto, su correligionario Yonhy Lescano manifestó que ahora corresponde que Vizcarra asuma la presidencia, pero dijo que hay que “decirle enérgicamente que no se deje capturar por los grupos económicos como Kuczynski”.

Lescano señaló que otros líderes políticos, de las bancadas presentes, también están acusados de haber recibido dinero para sus campañas.

Alianza para el Progreso

PPK ya fue juzgado políticamente



César Villanueva, vocero de la bancada, manifestó que se debe aceptar la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Agregó que lo que diga el mandatario ya no interesa. “Ya el Congreso lo ha juzgado políticamente. Ya no podemos seguir poniendo el dedo en la herida”, expresó.

Agregó que se está dando el mensaje de que si “alguien es corrupto no se salva así sea presidente”.

Su colega de bancada Gloria Montenegro manifestó, en tanto, que se debe formar “una plataforma de respaldo al nuevo presidente y recomendarle que el coraje es el principal valor para no dejarse arrinconar por ninguna fuerza popular”.

Peruanos por el Kambio

Respaldar al sucesor



La opinión de la bancada oficialista es que a todas las fuerzas políticas le corresponde apoyar a Martín Vizcarra como nuevo presidente. “Es un deber constitucional y patriótico”, expresó Gilbert Violeta, tras sostener que esta experiencia debe servir para entender que, si no se hacen reformas políticas, la situación se repetirá.

Salvador Heresi manifestó que era un día de pesar para los miembros de su bancada y que su organización política tenía que expresar una autocrítica. Agregó que en medio de esta crisis se genera una oportunidad de construcción de un futuro promisorio y que se debe respaldar al nuevo presidente.

No agrupados

No se debe insistir en la vacancia



En representación del grupo disidente de Fuerza Popular que lidera Kenji Fujimori, Maritza García sostuvo que no se debería gastar el tiempo en “una discusión estéril” sobre la carta de renuncia de Kuczynski. “No sigamos insistiendo en debatir una vacancia”, reiteró.

En tanto, el ex oficialista Alberto de Belaunde señaló que la gente dice “que se vayan todos” y que mientras no se modifiquen las reglas electorales de fondo “nada cambiará y la frustración continuará”.

El legislador agregó que “la prioridad número uno del nuevo Ejecutivo junto con este Congreso tiene que ser una reforma política y electoral”.

Frente Amplio

Piden nuevas elecciones



Wilbert Rozas expresó que si se acepta la renuncia de Kuczynski se debe hacer en los términos en que se planteó la moción de vacancia. “La resolución tiene que ser muy clara en eso”, dijo tras hacer un llamado a Vizcarra a que “no caiga en la corrupción”.

Humberto Morales indicó que “necesitamos nuevas elecciones, nueva Constitución, una Asamblea Constituyente. El pueblo lo está pidiendo en las calles”.

María Elena Foronda indicó que se esperaba que Kuczynski tuviera el valor de admitir que se equivocó, pero no lo hizo. “No fueron cosas menores”, sostuvo la parlamentaria.

Nuevo Perú

La renuncia no soluciona la crisis



En opinión de Marisa Glave, Kuczynski se va, no por ser una “víctima” de una emboscada, sino porque existía un proceso de vacancia y había suficientes argumentos para declarar su incapacidad moral.

Indira Huilca indicó que se debe aceptar su renuncia “porque es el procedimiento más rápido para que PPK se vaya a su casa y responda a la justicia”. Precisó que la renuncia no será la solución para esta crisis. “La gente dice que se vayan todos. Pero no se trata de reemplazar a un corrupto por otro”, acotó.

Alberto Quintanilla, por su parte, dijo que los términos de la carta de renuncia son inaceptables.

