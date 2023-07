Para lograrlo, Perú Libre aspira a presidir la Comisión de Constitución, el primer filtro que se debe superar para que el debate llegue al pleno.

El jueves, Margot Palacios, nueva vocera de Perú Libre, dijo a la prensa que como grupo político mantienen su “posición ideológica” y ahora, “más que nunca”, insistirán con la posibilidad de una asamblea constituyente desde los espacios que vayan a ocupar de ahora en adelante. Cerrón alzó como consigna la redacción de una nueva Constitución en la ceremonia de juramentación del último miércoles. Por ello, Palacios ha deslizado que solicitarán presidir la Comisión de Constitución.

“Nadie ha depuesto su posición ideológica y programática, continuamos con nuestra misma posición ideológica y ahora más que nunca vamos a insistir con la asamblea constituyente desde los espacios. […] Vamos a luchar porque es nuestro pacto y no vamos a cambiar. No hemos depuesto nuestro ideal político ni nuestro programa. […] Vamos a ver en estos días [pedir la Comisión de Constitución]”. Margot Palacios Vocera de Perú Libre

Esta intención también fue comunicada por Flavio Cruz, quien fue vocero titular de Perú Libre hasta el miércoles. En diálogo con RPP indicó que tienen como temas pendientes no solo la asamblea constituyente, sino también tres proyectos para el adelanto de elecciones y otras reformas que buscan impulsar. “Nos gustaría [tener la Comisión de Constitución], queremos avanzar en el tema de asamblea constituyente”, añadió.

“Nos gustaría [tener la Comisión de Constitución], queremos avanzar en el tema de asamblea constituyente”. Flavio Cruz Congresista de Perú Libre

Un día antes, Cruz había expresado que incidirán en la propuesta de una asamblea constituyente. “Por eso nosotros pedimos que se haga una consulta nacional por una asamblea constituyente. Si el pueblo dice que no, no”, comentó el miércoles al término de la votación de la nueva Mesa Directiva.

La bancada también difundió esta posición a través de Twitter. “La lucha continúa, por una asamblea constituyente, instrumento necesario para cesar abismales diferencias sociales que tiene el país”, escribieron.

🔴 #IMPORTANTE | El Grupo Parlamentario Perú Libre, tiene el agrado de presentar a su portavoz titular, congresista @MargotPalaciosH, quien asume funciones en la vocería en el periodo anual de sesiones 2023-2024.



Convencidos de su consecuencia y compromiso con las grandes… pic.twitter.com/afjihnoLiY — Bancada Perú Libre (@Bancada_PL) July 27, 2023

Soto abre las puertas a la discusión

El pedido de Perú Libre podría tener eco para Alejandro Soto (APP), presidente del Congreso. En declaraciones a la prensa indicó que respeta todas las opciones que hay en el Parlamento. Asimismo, dijo que se trata de “posibilidades que tienen que darse, no podemos cerrar definitivamente un hecho”.

En ese sentido, añadió que “si el señor [Waldemar Cerrón] quiere plantear [la asamblea constituyente], tiene las puertas abiertas, que el Parlamento lo debata”. Reiteró que este “no es un caso cerrado”, pues “todas las posibilidades están abiertas”.

“Si el señor [Waldemar Cerrón] quiere plantear [la asamblea constituyente], tiene las puertas abiertas, que el Parlamento lo debata”. Alejandro Soto Presidente del Congreso

Pero lo expresado por Soto no tendría respaldo no solo en otras bancadas de derecha, sino en su mismo grupo parlamentario. El vocero Eduardo Salhuana comentó que “cada uno mantiene su perfil político” y que la Comisión de Constitución “debe seguir manteniéndose en el bloque que siempre ha estado. [….] Nosotros creemos que Fuerza Popular debería continuar en Constitución”, finalizó.

Tema cerrado

En Fuerza Popular , la bancada que ha presidido la Comisión de Constitución desde el 2021, tanto la discusión para una asamblea constituyente como la dirección de este grupo de trabajo son temas cerrados .

Patricia Juárez, vocera de la bancada de Fuerza Popular, declaró a la prensa en el Congreso que la Comisión del Congreso debe recaer en el denominado bloque democrático. “ Dos años ha estado con Fuerza Popular y creemos que debe continuar de esa manera , no hay necesidad de hacer un cambio con algo que ha dado normas importantes por lo menos en cuanto se refiere a regular la cuestión de confianza, a regular las normas o precisar aspectos referidos al referéndum porque eso le ha dado estabilidad institucional al Congreso y creemos que hay que continuar en ese mismo camino”, opinó Juárez.

“Dos años ha estado [la Comisión de Constitución] con Fuerza Popular y creemos que debe continuar de esa manera, no hay necesidad de hacer un cambio". Patricia Juárez Vocera de Fuerza Popular

Esta misma posición fue manifestada por César Revilla, vocero alterno de Fuerza Popular. En entrevista con El Comercio descartó que, del lado de su bancada, exista o vaya a darse alguna conversación o negociación para la presidencia de la Comisión de Constitución. “La defensa de la Constitución es una defensa abierta y el tema de la asamblea constituyente es un tema archivado” , ratificó.

Aunque Fuerza Popular comparte la Mesa Directiva con Perú Libre, bloque que incidirá en una asamblea constituyente, Revilla ha comentado que esto solo se trata de una “unión pragmática”, pues su bancada tiene una “defensa cerrada” a la actual Constitución.

Por ello, Revilla añadió que no considera posible ceder la presidencia de Constitución. Eventualmente, de darse esta situación, debería ser asumida solo por el bloque democrático, pero no por grupos de izquierda. “Por eso para nosotros es muy importante la Comisión [de Constitución] y no creo que este año se ceda la presidencia. Es lo más probable o cualquier otra bancada del bloque democrático como Avanza País, una bancada que tenga una defensa abierta a la Constitución. Se puede ceder la comisión pero a otra bancada del bloque”, declaró a El Comercio.

Además, Revilla confirmó que el debate para una asamblea constituyente está cerrado porque no hay los votos suficientes para respaldarlo. “ Una asamblea constituyente nunca va a entrar en conversación en la Mesa Directiva y ellos lo saben . Los votos para una asamblea constituyente no existen ni van a existir. [...] Pueden presentar un nuevo proyecto, pueden pedir que se agende, se puede volver a debatir y se puede volver a archivar”, reiteró.

“Una asamblea constituyente nunca va a entrar en conversación en la Mesa Directiva y ellos lo saben". César Revilla Vocero alterno de Fuerza Popular

El vocero alterno de Fuerza Popular también se pronunció respecto a las declaraciones del presidente del Congreso, quien ha abierto las puertas a la discusión de una asamblea constituyente. Revilla considera que la expresión de Soto “es individual” y no colegiada de la bancada de Alianza para el Progreso (APP).

“APP también siempre ha tenido una defensa cerrada a la Constitución. Las modificaciones las puede hacer el mismo Congreso. Hay que tener cuidado con entregar un poder absoluto a una organización sin representación que puede generar problemas”, concluyó.

El excongresista Miguel Torres, actual portavoz del partido Fuerza Popular, ha afirmado que el grupo parlamentario tiene la intención y el derecho de mantener la Presidencia “por este y los siguientes años”, declaró a El Comercio. Sin embargo, las conversaciones para la directiva de las comisiones recién ocurrirá la próxima semana.

Al igual que Revilla, Torres rechazó que se haya negociado con Perú Libre la presidencia de la Comisión de Constitución. “Nosotros mantenemos el interés de seguir presidiendo la comisión como ha venido sucediendo en los dos últimos años”, dij o.

En otras bancadas, como Somos Perú, también han rechazado un eventual apoyo a una asamblea constituyente o a que la Comisión de Constitución recaiga en otra bancada que no sea Fuerza Popular. “Como Somos Perú jamás vamos a apoyar una asamblea constituyente. Ellos tienen el derecho a insistir, saben que la respuesta será la misma de antes. No tiene el respaldo mayoritario de las bancadas”, declaró a El Comercio.

Tampoco ve probable que Fuerza Popular termine cediendo la presidencia de esta comisión, pues es un acuerdo que debe respetarse. Jerí remarcó también que la propuesta de una asamblea constituyente no tiene respaldo en la mayoría de bancadas. “No cuenta con los votos, lo podrán plantear, pero ya saben qué va a suceder. Tampoco estaría de acuerdo en que Fuerza Popular ceda esa comisión”, agregó.

En la bancada de Renovación Popular los voceros Jorge Montoya y José Cueto también manifestaron que no consideran beneficioso que se ceda la Comisión de Constitución a la izquierda. “Vamos a tener este obstáculo permanente si es que sigue la línea que ha empezado hoy, me refiero a Waldemar Cerrón. Si mantiene su insistencia en esos temas va a haber una permanente tensión. Esperemos que entren en razón y no lo hagan, pero tenemos que estar atentos”, declaró Montoya el jueves a la prensa.

Mientras que Cueto, en diálogo con RPP, indicó que la comisión no debe ser cedida. “Si unes la Comisión de Constitución, el pedido de Waldemar Cerrón, la imposición de Vladimir Cerrón y que se puedan volver a unir solo para eso, van a tener una lucha permanente en el Congreso”, afirmó.