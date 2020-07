El primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdez (Alianza para el Progreso), aseguró que ni él ni su bancada están de acuerdo con la interpelación a ministros, mucho menos con la censura de algunos de ellos, en la situación actual de pandemia por el coronavirus (COVID-19).

“Yo particularmente no estoy de acuerdo. Alianza para el Progreso no está de acuerdo y no ha firmado ninguna solicitud de interpelación. Tampoco estamos de acuerdo con una censura en la situación actual. Pero tampoco podemos dejar de reconocer que el Gobierno en los distintos sectores está dejando mucho que desear y por lo menos se requiere que los peruanos reciban cuentas de los distintos ministerios”, expresó.

En RPP Noticias, enfatizó que el Poder Ejecutivo no tiene por qué “incomodarse” con las mociones de interpelación presentadas por diversas bancadas, pues lo que se busca es información y cuentas sobre su actuación en diversos sectores para corregir deficiencias.

“El Gobierno no tiene por qué incomodarse si una bancada o grupo de congresistas lo llaman para pedirle información y cuentas sobre su actuar. Nosotros como congresistas […] sabemos lo que está pasando en educación, salud, agricultura, transporte. Sabemos las deficiencias del Estado. Lo que se busca es indagar qué es lo que está sucediendo, evidenciar los errores y proponer fórmulas que corrijan esa ineficiencia, inercia, insensibilidad. Eso es un trabajo en equipo, pero no se ha entendido así”, añadió.

En ese sentido, Valdez estimó que las mociones de interpelación a seis ministros “van a quedar para después”, pues la prioridad -dijo- es aprobar las reformas constitucionales.

“Ya de repente el día lunes, martes o miércoles se programe el pleno para ver esas solicitudes de interpelación”, subrayó.

“Quiero llamar a la tranquilidad al Gobierno, aquí no hay un ánimo perverso, lo que se quiere es sumar y evidenciar algunos errores que de repente se están cometiendo y que para nosotros son evidentes, y que la única forma que tiene el Congreso para hacer sentir esta necesidad de la población es la interpelación. Si es el momento o no, particularmente insisto, no es el momento, pero tampoco podemos soslayar un derecho fundamental que tienen los congresistas”, agregó.

