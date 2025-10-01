El Congreso de la República informó que este jueves 2 de octubre presentará una apelación contra la decisión del Poder Judicial que ordena otorgar pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo Terrones.

La medida será tramitada por la Procuraduría del Parlamento, según se comunicó a través de la red social X.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

#CongresoInforma | La Procuraduría del Congreso de la República presentará una apelación a la decisión del Poder Judicial que dispone otorgar pensión vitalicia al expresidente de la república Pedro Castillo Terrones. pic.twitter.com/kCD49BQshI — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 2, 2025

La resolución cuestionada fue emitida el pasado 10 de septiembre por el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, a cargo del juez Alexis Anicama Budiel.

En ella se declaró fundada la demanda de amparo que Castillo interpuso en mayo de 2024, en la que alegaba que el Congreso le negó de forma arbitraria el beneficio que reconoce la Ley N.° 26519.

El fallo también dejó sin efecto las resoluciones parlamentarias que rechazaron el pedido del exmandatario y concluyó que se vulneró su derecho constitucional a la igualdad ante la ley.

En horas de la tarde, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, señaló al respecto que “a cualquier decisión del Poder Judicial que esté y que sea objeto de una decisión final. Las decisiones del Poder Judicial han de cumplirse, no existe por parte del Ejecutivo otra acción que no corresponda a dar cumplimiento”, durante una conferencia de prensa tras la sesión de la PCM.

Cabe recordar que Pedro Castillo afronta un pedido de 34 años de cárcel por parte del Ministerio Público, acusado del presunto delito de rebelión tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando en un mensaje a la Nación anunció la disolución del Congreso y la reorganización de las instituciones autónomas del Estado.