En este contexto, al partido que dirige César Acuña le quedaba otra opción: Lady Camones, quien es la actual primera vicepresidenta del Parlamento. Ella no tenía grandes anticuerpos, salvo las dudas sobre su inexperiencia política.

Antes de ser elegida congresista, postuló sin éxito a gobernadora regional de Áncash por Fuerza Popular en el 2018.

(Foto: Infogob)

Sin embargo, Camones se ha visto envuelta en una polémica, tras la difusión en el diario “Correo” de un audio, donde calificó de “banda delincuencial” a Acción Popular.

Desde el entorno de la primera vicepresidenta del Parlamento han indicado que ella se refería a que son sindicados como ‘Los Niños’ y no a toda la bancada en su conjunto.

Y a pesar de que haber emitido un comunicado ofreciendo disculpas (también su agrupación política), en el partido de la lampa le habría bajado el dedo a su postulación para suceder a María del Carmen Alva.

Rechazamos todo tipo de declaraciones que afecten la institucionalidad del Estado y de las organizaciones partidarias. Pedimos disculpas públicas a la @ApBancada, pues somos respetuosos de la institucionalidad y del sentir que ellos representan. pic.twitter.com/gq1Qfqmwev — APP (@Peru_APP) June 22, 2022

“ No hay forma que quien pretenda presidir la Mesa Directiva, tenga este tipo de comportamiento, de prejuzgar a las personas y menos aún a una institución como Acción Popular. Es muy difícil, por no decir imposible [que la apoyemos]” , manifestó el portavoz de Acción Popular, Elvis Vergara.

Vergara fue sindicado por la empresaria Karelim López, hoy colaborador eficaz del Ministerio Público, como uno de Los Niños, un grupo de congresistas acciopopulista que “obedecían en todo” al presidente Castillo.

La vocera alterna de Acción Popular, Karol Paredes, dijo que no se puede poner “a todos en un mismo saco” y exhortó a Camones a ser más cauta y prudente en sus opiniones.

Fuentes cercanas a la bancada acciopopulista señalaron que las expresiones de Camones dificultan su elección como nueva presidenta del Congreso, “porque su crítica fue generalizada”. “Hay seis cuestionados, pero el resto no, sus palabras muestran no solo ligereza sino irresponsabilidad. Incluso involucra al partido, cuando este tiene una tradición de línea recta en las figuras de los expresidente Fernando Belaunde y Valentín Paniagua”, añadieron.

Las mismas fuentes reconocieron que sí existe un acuerdo para que APP dirija la Mesa Directiva, tras la salida de Alva, pero que este no implica que Acuña Peralta “imponga un candidato”. “Esa bancada debe designar a un candidato que sea aprobado por el resto de las fuerzas políticas, la idea es que sea una persona sin anticuerpos”, manifestaron.

También refirieron que un sector de Acción Popular ve con buenos ojos una eventual postulación de la ex fiscal de la Nación Gladys Echaíz.

“Ella o Roberto Chiabra serían mejores candidatos que Salhuana y Camones”, acotaron.

La campaña de Fuerza Popular

Horas después del traspié de Camones, diferentes congresistas de Fuerza Popular- entre ellos la titular de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez- se han pronunciado públicamente a favor de una eventual candidatura de Echaíz, quien ha mantenido una posición distante a Acuña Peralta.

“En particular, yo tengo mucha cercanía a la congresista Echaíz, ella es vicepresidenta de la Comisión de Constitución, tengo el mejor de los conceptos de ella […] Yo creo que sería una excelente presidenta del Congreso”, expresó en una entrevista en RPP Noticias.

Incluso, Juárez dijo que el fujimorismo tiene “derecho a veto”, dentro del acuerdo que existe con APP.

“Tenemos derecho a expresar una posición política y también a aceptar o no una candidatura, porque obviamente están los votos nuestros que definen una situación como esta. Alianza para el Progreso tiene que presentar a su candidato y nosotros evaluaremos si estamos de acuerdo o no”, subrayó.

Juárez respaldó públicamente la eventual elección de Gladys Echaíz como nueva presidenta del Parlamento. En Fuerza Popular también ven a Adriana Tudela en la próxima Mesa Directiva. (Foto: Archivo GEC)

Al respecto, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, indicó que su partido está favor de cumplir el acuerdo que se adoptó hace casi un año, es decir que APP presida el Congreso en la próxima legislatura. Pero remarcó que los pactos, más allá de los nombres, deben ir de la mano de un objetivo principal.

“ ¿Y cuál es ese objetivo principal? Es evitar que el Congreso esté en las manos de Castillo y de Cerrón, que el pleno tenga una agenda extremista . Hay un compromiso, y le corresponde a una bancada elegir a la persona idónea, que dé tranquilidad y confianza, en el sentido, de que no va a terminar al lado del gobierno, dándole la espalda al país”, explicó.

Galarreta, quien actualmente es parlamentario andino, no descartó que el fujimorismo decida participar en la próxima Mesa Directiva en una de las vicepresidencias.

“No hubo un acuerdo para la vicepresidencia, y no necesariamente este año vamos a optar por no ir, es un tema que evaluará la bancada”, acotó.

El portavoz de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, sostuvo que en su bancada, al momento, la única decisión que tienen es la de respetar el acuerdo que le da a APP la posibilidad de presentar la candidatura a la presidencia del Congreso. No obstante, indicó que evaluarán el perfil de la persona que sea designada por el apepismo, porque “no vamos a aceptar cualquier decisión”.

Guerra García indicó que Juárez no ha respaldado la postulación de Echaíz, sino que ha dicho que tiene los méritos para ser candidata. “Yo también tengo la mejor opinión [sobre la ex fiscal de la Nación], pero no hay una posición dentro de Fuerza Popular de apoyar a tal o cual”, dijo.

Fuentes de Fuerza Popular señalaron a El Comercio que el principal promotor de la candidatura de Echaíz a la presidencia del Congreso sería el parlamentario Alejandro Aguinaga. Incluso, mencionaron que se bajarían los nombres de Adriana Tudela (Avanza País) y Alejandro Muñante (Renovación Popular) para que acompañen a la ex fiscal de la Nación en su fórmula.

Otras fuentes del fujimorismo negaron que vayan a impulsar la renuncia de la presidenta de la Comisión de Justicia a APP para que pueda postular por otra bancada. “¿Qué ganamos con eso? Una candidatura, sí, pero pierdes 13 votos de APP, el análisis tiene que ser fino, y el bloque opositor no se puede dividir”, acotaron.

Renovación busca sumarse

El portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, dijo que el partido celeste está interesado en sumarse a una lista multipartidaria para la nueva Mesa Directiva. Agregó que solo respaldarán a APP si la postulante es la ex fiscal de la Nación.

El año pasado, Renovación Popular no apoyó a Alva y presentó una lista unipartidaria.

(Foto: Archivo GEC)





Enrique Wong (Podemos Perú), segundo vicepresidente del Parlamento, adelantó que los cuatro congresistas de su partido están dispuestos a avalar la candidatura de Echaíz, porque “ha sido fiscal de la Nación y tiene amplia experiencia en la administración pública”.

También le pidió a Fuerza Popular asumir su responsabilidad y participar de la nueva Mesa Directiva.

“Patricia Juárez sería una buena vicepresidenta [del Legislativo], cada partido tiene que asumir su responsabilidad, es muy fácil para Fuerza Popular decir ‘nosotros no integramos la Mesa Directiva, porque el Congreso está desprestigiado y no queremos que esto alcance a nuestra lideresa’ [Keiko Fujimori]”, cuestionó.

Wong, además, dijo que APP se verá obligado a hacer suya la postulación de Echaíz, luego del respaldo que está recibiendo de parte de otras bancadas.

“Yo creo que César Acuña tiene que pensar en el país, él no quiere [a la ex fiscal] porque siempre vota en contra [de lo que marca APP], ellos van a tener que aceptar su candidatura en vista de las circunstancias”, finalizó.

A su turno, el congresista Diego Bazán (Avanza País) planteó, a título personal, que se evalúe las opciones de Norma Yarrow y de José Williams Zapata, de su bancada, para presidir el Congreso, ante las discrepancias internas que existe en Alianza para el Progreso. “Ellos quizás deberían meditar la posibilidad de continuar en una vicepresidencia”, mencionó.

Desde Somos Perú, que hace un año lideró la lista alterna a la de Alva, su vocero, Wilmer Elera, indicó que se encuentran en conversaciones con el bloque opositor para sumarse.

“Tenemos expectativa de formar parte de la próxima Mesa Directiva. Nosotros estamos en conversaciones […] Estos audios realmente le hacen mucho daño a la imagen personal de Camones. Lamentablemente, le van a restar posibilidades”, opinó.

Bajo este nuevo escenario, en Alianza para el Progreso deberán definir si insisten con Camones o Salhuana o si aceptan la demanda de las otras bancadas del bloque opositor y hace suya la candidatura de Echaíz.

Aún resta casi un mes para la elección del nuevo presidente o presidenta del Congreso y no todas las cartas están sobre mesa.