Congreso aprobó 3 de 29 proyectos sobre violencia contra la mujer

"El premier (César Villanueva) ha manifestado que en 20 días el Gobierno aprobó el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción. Extraordinario, pero necesitamos esa misma determinación, eficiencia y rapidez para combatir la violencia contra la mujer, contra los niños y la violencia sexual", escribió la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso, Cecilia Chacón, tras el debate para otorgar el voto de confianza al primer Gabinete Ministerial de Martín Vizcarra.

Si bien el propio Villanueva admitió como error el no haber sido más específico en las medidas que tomará el Ejecutivo contra la violencia hacia la mujer, en el Congreso tampoco se ha visto mayor avance en una legislación al respecto, ya sea a nivel de penalizar las agresiones y el feminicidio, o a modo de prevención.

Sucede que, a través de la labor de diversas comisiones como la de Mujer y Familia, Justicia y Constitución, el Parlamento ha evaluado y ha puesto en agenda al menos unos 29 proyectos de ley relacionados a temas de violencia contra la mujer y delitos por temas de género. Casi el 90% de estas iniciativas sigue esperando ser aprobado por el pleno.

- Lo que se aprobó -

El actual Congreso, desde junio del 2016 hasta la fecha, ha aprobado tres leyes relacionados con la violencia contra la mujer. El primero de ellos, el 30609, que elimina beneficios penitenciarios para aquellas personas sentenciadas por delitos como homicidio o lesiones graves con el agravante de haber tenido como víctimas a mujeres por su condición como tales.

El segundo proyecto que obtuvo la aprobación del pleno fue el 30709 que acumula tres proyectos de diferentes bancadas y prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres. Por último, está la ley 30710 que amplía los efectos de la 30609 (eliminación de beneficios penitenciarios) para sentenciados por lesiones leves contra mujeres.

Las bancadas que estuvieron detrás de la presentación de estas iniciativas fueron el Frente Amplio en la 30609, Peruanos por el Kambio, Alianza para el Progreso y el Frente Amplio con la 30709 y, en conjunto, Fuerza Popular y Nuevo Perú con la ley 30710.

- Lo que sigue en el tintero -

Hay, al menos, unos 26 planteamientos de diversas bancadas que tratan sobre violencia contra la mujer que están a la espera de poder avanzar y llegar al pleno del Congreso.

El Apra ha presentado tres iniciativas que buscan modificar los artículos del Código Penal referidos a la violencia contra la mujer y que buscan volver más severas las sentencias contra los agresores.

El Frente Amplio ha planteado seis iniciativas, de las cuales cinco siguen en el tintero, incluyendo la Ley de Identidad de Género que permanece en la Comisión de la Mujer y Familia a la espera del debate. La prioridad de sus proyectos es elevar las penas en delitos contra la mujer y buscar que el INPE, Ministerio de Salud y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tomen acciones concretas como participar en el registro de casos de violencia e informar sobre los avances en la aplicación de la ley para prevenir la violencia contra la mujer.

La mayoría fujimorista tiene 12 proyectos todavía en trámite. Uno de ellos incluye la modificación que aprobó el Congreso y que fue observada por el ejecutivo para eliminar la palabra "género" del decreto 1323 que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género.

Algunas propuestas de Fuerza Popular mencionan nuevas causales para la pérdida de patria potestad por casos de violencia familiar, una ley para garantizar que las mujeres que denuncien agresiones sean atendidas por personal femenino especializado, la creación de brigadas de paz familiar y una ley que garantiza el pago de reparación civil en casos de violencia contra la mujer.

Nuevo Perú todavía espera que se debata una ley de fortalecimiento del registro nacional de condenas para trabajo con niños, niñas y adolescentes, mientras que Peruanos por el Kambio tiene tres iniciativas en cola, incluyendo una para fortalecer la lucha contra los crímenes de odio y discriminación y otra que elimina la terminación anticipada y confesión sincera ante casos de feminicio y su respectiva tentativa.

Incluso congresistas no agrupados tienen proyectos relacionados a la violencia de género y contra la mujer paralizados. Aquí encontramos dos iniciativas que promueven la igualdad ante la ley en razón de la orientación sexual o identidad de género y la incorporación del Registro de Casos de Violencia contra las Mujeres al Ministerio de Salud.

- Trabajar hacia la igualdad -

"El Ejecutivo puede brindar propuestas y marcar lineamientos, pero el Congreso tiene como función principal el legislar y, si ves las normas que han aprobado, son mínimas con relación a todos los aspectos que hacen falta propiciar para combatir la violencia contra la mujer", comentó a El Comercio la abogada penalista Rommy Chang.

Incluso a nivel de los proyectos que no han sido aprobados y siguen en compás de espera, la especialista consideró que los parlamentarios se están enfocando más en medidas "populistas" como la mayor sanción contra agresores, cuando en realidad se debe realizar un trabajo entre todas las instancias de poder.

"Creo que la línea legislativa que se viene siguiendo con esos proyectos no es la más eficiente y va a generar más desigualdades. No se debe buscar solo favorecer a la mujer, sino promover la igualdad. Por ejemplo, la Corte Suprema ha interpretado que la única persona que puede cometer un feminicidio es un hombre. Por este tipo de cosas, las normas penales deben ser el último recurso y no el más utilizado para combatir la violencia de género", añadió Chang Kcomt.

El abogado penalista Vladimir Padilla opinó de manera similar, señalando que la respuesta ante los agresores de mujeres no debe ser penal, sino educativa. "Muchos pensaron que al implementar el feminicidio se reduciría la violencia, y más bien parece que hay más casos. La verdadera protección hacia la mujer pasa por políticas educativas y por inculcar la igualdad desde el colegio", comentó el analista, quien lamentó que el trabajo legislativo, y tampoco del Ejecutivo, haya tomado esa dirección.