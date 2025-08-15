Congreso aprueba declarar persona non grata a colombiano Daniel Quintero: Los entretelones del debate y los alcances de la iniciativa

El pleno del Congreso, presidido por José Jerí (Somos Perú) aprobó la moción que declara persona non grata en el territorio peruano a Daniel Quintero, precandidato presidencial de Colombia, quien izó la bandera de su país en Santa Rosa de Loreto.

La iniciativa dispone rechazar y condenar enérgicamente las acciones del político colombiano “por constituir una afrenta a la soberanía, la integridad territorial y el orden jurídico” del Perú.

Además, propone exhortar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio del Interior, a adoptar las acciones necesarias para prohibir el ingreso de Quintero a territorio nacional.

También plantea citar al canciller Elmer Schialer y el ministro de Defensa, Walter Astudillo, al pleno para que informen sobre la situación actual y las medidas adoptadas en el distrito de Santa Rosa.

La moción 18499, promovida por Patricia Juárez (Fuerza Popular), no contemplaba inicialmente la citación a los ministros; sin embargo, se añadió tras la sugerencia del parlamentario Eduardo Salhuana, portavoz de APP. Finalmente, el texto se aprobó con 84 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

Texto sustitutorio de la moción.

Tras la votación, Jerí anunció que Schialer y Astudillo serán citados a la sesión plenaria del próximo jueves 21 de agosto a las 10 am.

Horas antes, Quintero escribió en X (antes Twitter): “Ninguna moción del Perú para que no visite su territorio podrá evitar que vaya a la Isla de Santa Rosa por una simple razón: Santa Rosa es colombiana.”

Previamente, Heydi Juárez (Podemos Perú), presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, había anunciado que citó al canciller y al cuerpo diplomático para el próximo lunes 18 desde las 11 am. Sin embargo, tras la aprobación de la moción, dijo a El Comercio que evaluará si la invitación seguirá en pie.

El distrito de Santa Rosa se ubica en la isla Chinería, provincia de Mariscal Castilla, en Loreto. Ya el Perú ha sido claro al señalar que no hay asuntos limítrofes pendientes con Colombia, como Gustavo Petro lo pretende afirmar (Foto: Ministerio de Defensa)

Debate

Durante el debate, los legisladores expresaron posturas parecidas sobre lo ocurrido en Santa Rosa y demandaron explicaciones y mayor presencia del Gobierno en las fronteras peruanas.

Luis Aragón, portavoz alterno de Acción Popular, subrayó que se trata de una moción importante y que “no se puede permitir” que ciudadanos extranjeros estén “violentando” la Constitución política y los tratados internacionales firmados por el Estado peruano en 1922 y 1934. Recordó que Quintero es blanco de cuestionamientos en su país.

Aragón opinó que la “respuesta del Poder Ejecutivo debe ser más clara y más enérgica y contundente”.

A su turno, José Williams señaló que izar una bandera en territorio ajeno “es una grave falta” y recordó que la isla de Chinería le pertenece al Perú y así lo respalda el Tratado Salomón-Lozano y el Protocolo de Río de Janeiro. “Se debe sentar un precedente sobre este individuo que ha agredido al país”.

En la misma línea se pronunció el legislador Guido Bellido (Podemos Perú), quien consideró que se debe mostrar el rechazo a las “constantes agresiones que el Perú sufre por funcionarios, algunos ciudadanos y el presidente de Colombia”.

Bellido exhortó al Gobierno a responder con mayor contundencia para hacer respetar el territorio nacional. “Si es necesario, movilizar nuestras Fuerza Armadas a la frontera. Si el presidente de Colombia [Gustavo Petro] pretende desconocer los acuerdos internacionales que tenemos con su país tendríamos que retroceder y podríamos reclamar los territorios entre Putumayo y Caquetá”, expresó.

Por su parte, Flavio Cruz (Perú Libre) indicó que Quintero ha colocado a su país “en una situación innecesaria”. “Consideramos que la conducta demostrada por él no es más que una payasada, una chacotería política y una vergonzosa actitud, que reprochamos [...] No queremos guerras con nadie”, expresó.

En tanto, Salhuana saludó la moción; sin embargo, consideró que con ella se le está dando notoriedad a Quintero y servirá para que se victimice. “Este señor es un aspirante a candidato presidencial y mañana va a ser noticia esto en Colombia [...] Y vamos a victimizarlo y darle la notoriedad que quizás él ha buscado”, subrayó.

El legislador de APP sugirió que la moción también establezca una citación al canciller para que informe las acciones que se están tomando para garantizar la soberanía del país en territorio fronterizo.

Mira aquí el debate:

Aprueban fideicomiso para Loreto

El pleno también aprobó en segunda votación la creación del fideicomiso para el desarrollo fronterizo de Loreto. Se trata de una norma que busca cerrar las brechas relacionadas con las necesidades básicas de los servicios públicos, en las localidades ubicadas en las zonas de frontera de ese departamento.

La iniciativa beneficia al distrito de Santa Rosa, de la provincia de Mariscal Ramón Castilla; y Morona y Andoas, en la provincia de Datem del Marañón; Trompeteros y El Tigre, en la provincia de Loreto; Torres Cusana y Napo, en la provincia de Maynas; Putumayo, Teniente Manuel Clavero, Rosa Panduro y Yaguas, en la provincia de Putumayo; Ramón Castilla y Yavarí, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla.

Además, favorece a Yaquerana y Alto Tapiche, en la provincia de Requena; excepcionalmente, se incluye en los alcances de la ley a los distritos de San Pablo y Pebas, también de la provincia de Mariscal Ramón Castilla.

La autógrafa de la norma será enviada a la presidenta Dina Boluarte para su promulgación u observación.

En declaraciones a Canal N, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, destacó la importancia de la norma. Explicó que el Ejecutivo y las municipalidades que están en frontera podrán estructurar un fondo que será utilizado en obras de infraestructura y cierre de brechas.

“Generará fondos para carreteras, colegios y se atienda esa zona de frontera”, dijo. Señaló que dinero saldrá de los saldos del presupuesto que las municipalidades y gobiernos regionales no lograron ejecutar y parte del canon minero. “Todo va a ser evaluado por la dirección general de presupuesto para ir alimentando este fondo y que esto no genere un gasto más sino que se pueda recircular el dinero del presupuesto”, señaló.

Saludan decisión

En diálogo con El Comercio, el exvicecanciller Hugo de Zela y el embajador Carlos Pareja consideraron adecuada la decisión el Congreso.

De Zela opinó que Quintero generó una provocación innecesaria y “se ha ganado” la declaración de persona non grata.

Además, señaló que es necesaria la presencia del canciller para escuchar la versión oficial en un caso tan importante como este para la vida nacional para que todos cuenten con la misma información y actúen de manera coordinada.

“Quintero cuando hizo esto sabía claramente a lo que se exponía y ha hecho sus cálculos en función de los intereses políticos en Colombia”, agregó.

Finalmente, consideró que “debería acentuarse” la presencia del Estado en las zonas fronterizas, especialmente en Santa Rosa.

Por su parte, Pareja indicó que le “parece pertinente” que el canciller asista en cuanto sea citado para explicar todo.

“Los comunicados siempre han sido claros, pero es pertinente la presencia y que dé su opinión directa sobre este tema”, resaltó.

El exembajador consideró que no se está brindando notoriedad a Quintero y señaló que en Colombia el hecho no ha causado tanto revuelo como en el Perú. A su criterio, el Poder Legislativo “hizo bien” en declararlo persona non grata,