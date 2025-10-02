El Pleno del Congreso archivó este jueves la moción de censura presentada contra el ahora exministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, luego de que este oficializara su renuncia al cargo.

“Señores congresistas, habiéndose producido ayer la renuncia irrevocable del señor Juan José Santiváñez, la moción de orden del día 19267 pasa al archivo”, anunció Ilich López, tercer vicepresidente del Congreso, al dar cuenta del anuncio de la Presidencia.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Cabe recordar que Santiváñez presentó su dimisión el miércoles, a pocos días de cumplirse el plazo legal para que las autoridades renuncien si desean participar en las elecciones generales del 2026.

“La razón que motiva mi decisión es el anhelo de participar como candidato en las próximas elecciones democráticas”, señaló en la carta dirigida a la presidenta Dina Boluarte y difundida por Willax.

El pedido de censura contra Santiváñez surgió tras la difusión de audios por el programa Panorama, en los que se le escucha interceder a favor de Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”, un expolicía sentenciado por sus vínculos con la red criminal Los Injertos de K y K.

La moción, impulsada por la congresista Susel Paredes (Bloque Popular Democrático), fue inicialmente respaldada por 36 parlamentarios, aunque posteriormente la legisladora Heidy Juárez (Podemos Perú) retiró su firma. Finalmente, el documento quedó con el apoyo de 35 congresistas.