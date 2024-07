LEE TAMBIÉN | Más de 50 excongresistas cambiaron de camisetas partidarias y están listos para postular otra vez

Fuentes cercanas a APP indicaron a El Comercio que las opciones de Lady Camones se han reducido en las últimas semanas y que la dirigencia del partido de César Acuña ve con mejores ojos la candidatura de Salhuana.

Sin embargo, aseveraron que la postura de la bancada es diferente: de respaldo a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero que finalmente la decisión será tomada por el líder del partido.

El Bloque Democrático- conformado por APP, Fuerza Popular, Somos Perú y Avanza País- sostiene diálogos con otras agrupaciones como Perú Libre, Podemos Perú y Renovación Popular. La legisladora Norma Yarrow confirmó que es la carta de la agrupación celeste para presidir el Poder Legislativo.

En diálogo con El Comercio, Yarrow adelantó que no aceptaría ir en una misma lista con el partido Podemos, de José Luna Gálvez.

Anteriormente, la congresista de Renovación Popular descartó a este Diario la posibilidad de integrar una fórmula con Eduardo Salhuana. En cambio, se mostró a favor de una eventual candidatura de Lady Camones.

Norma Yarrow es candidata de Renovación Popular a la Mesa Directiva. (Foto: Congreso)

No obstante, el punto de inflexión entre Yarrow y el Bloque Democrático es quién liderará la fórmula. Fuentes de la agrupación celeste indicaron a este Diario que Renovación Popular apunta a que su parlamentaria sea candidata a la Presidencia y que no piensan negociar al respecto.

Aseveraron que ella “nunca ha cesado en su rol fiscalizador, especialmente al gobierno” y que, por eso, es la persona adecuada para presidir el Parlamento.

“Ahí están sus votaciones como prueba, el voto por el no a los viajes presidenciales, no a dar más facultades al Ejecutivo. Cuestionó duramente a (Alberto) Otárola y ahora a (Gustavo) Adrianzén, ha pedido en todos los idiomas que (el ministro de Educación) Morgan Quero sea cesado del cargo, etc”, señalaron.

LEE TAMBIÉN | Vladimir Cerrón busca que se archive presunto delito de cohecho: las claves del caso Antalsis

En tanto, Arón Espinoza, excongresista y dirigente de Podemos Perú, dijo que han propuesto a Juan Burgos como candidato a una de las vicepresidencias, pero que esa negociación se “enfrió” y que esta semana retomarán y la siguiente ya se estaría definiendo.

“Entiendo que APP, Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Perú Libre y nosotros pretenderíamos ser parte de una coalición para ser la nueva Mesa Directiva”, afirmó.

Señaló que entre APP y Fuerza Popular existe una alianza para los candidatos a la presidencia y primera vicepresidencia y lo que faltaría definir quiénes los acompañan. Adelantó que hay un setenta porciento de probabilidades de que Perú Libre continúe en la segunda vicepresidencia y que faltaría definir la cuarta posición (tercera vicepresidencia) entre su partido, Avanza País y Renovación Popular.

“Si es por votos sería Podemos porque tenemos más congresistas y tenemos mejor relación con las bancadas de centro izquierda, pero se está por definir”, añadió.

Opinó que es probable que el bloque de izquierda presente un candidato “débil” frente a esta alianza. Indicó que hubo acercamientos de Acción Popular y Perú Bicentenario a su agrupación, pero sin que se concretara algún acuerdo.

Juan Burgos, congresista de Podemos Perú. Foto: Congreso

Por su parte, fuentes de Fuerza Popular reiteraron que no “van a pujar” por la Presidencia del Congreso, sino que buscarán mantener la primera vicepresidencia, como en el periodo anterior. Agregaron que la persona que reúne mayores simpatías en el fujimorismo es la parlamentaria Patricia Juárez.

Patricia Juárez. (Foto: Congreso) / Congreso de la República /

En tanto, el secretario general de Somos Perú, Mario Fernández, indicó que el bloque no tentará algún puesto en la mesa. “Sin embargo vamos apoyar la propuesta que busque la integración”, apuntó.

Fuentes cercanas al partido del corazón afirmaron que se ha pactado con Fuerza Popular y APP para apoyar la lista que presenten.

De otro lado, Acción Popular también buscaría integrarse al Bloque Democrático. Así lo anunció el presidente del partido, Julio Chávez. “Nuestra postura es ser parte de la mesa. Vamos a definir posición en los próximos días [...] Pero la decisión que se tome iremos en bloque y con el respaldo del partido”, expresó.

Asimismo, descartó acercamientos o alianzas con bloques de izquierda.

En tanto, el vocero de Perú Bicentenario, Guido Bellido señaló que la próxima semana estarían decidiendo si presentan a un candidato y prefirió no adelantar con qué otras fuerzas han dialogado. A su turno, Flavio Cruz, congresista de Perú Libre, aseveró que la decisión final sobre la Mesa Directiva se adoptará en una asamblea de la bancada y luego ratificada en una reunión partidaria.

LEE TAMBIÉN | Antauro Humala está rodeado de condenados y de un acusado de graves delitos

¿Quién es Eduardo Salhuana?

El parlamentario de 61 años es abogado graduado en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (1980–1986). Ha sido congresista en dos ocasiones, periodos 1990-1992 y 2001-2006. Asimismo fue ministro de Justicia por un breve periodo en el gobierno de Alejandro Toledo (2005).

Logró su curul para este periodo con 3.013 votos de la región Madre de Dios. Actualmente, se desempeña como vocero de la bancada de APP. De acuerdo al ROP, milita en el partido desde enero del 2022.

Salhuana- de acuerdo con su hoja de vida- fue asesor legal externo de la Federación de Mineros de Madre de Dios, una de las regiones más afectadas por la minería ilegal.

A fines de junio de 2023, el pleno del Congreso aprobó una norma, de autoría de Salhuana, para que la maquinaria incautada en campamentos de minería ilegal no sea destruida, sino que, a través del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), sea asignada a los gobiernos locales y regionales de la zona donde se realice el operativo. Este dictamen fue observado por el Ejecutivo.

En mayo último, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, que inicie investigación preliminar al congresista de APP por el presunto delito de peculado de uso. Este pedido también alcanza a Saby Sonia Meza Malqui, asesora del apepista, y al empresario minero Eloy Edgar Saxi Arapa.

El 13 de diciembre de 2022, en horario de oficina, la asesora de Salhuana representó a Saxi en un proceso ante el Gobierno Regional de Madre de Dios. Ella alegó que en ese momento estaba en teletrabajo y negó un posible conflicto de intereses.