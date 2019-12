Un informe de la oficina de auditoría interna del Congreso reveló que 10 funcionarios de confianza recibieron pagos irregulares por un total de S/ 79.900 entre el 2018 y el 2019.

Según el informe, los 10 trabajadores “estaban excluidos” de recibir pagos por bonificación extraordinaria debido a que ocupaban puestos de dirección o cargos de confianza, pero aún así recibieron el dinero.

En la lista se encuentran el ex oficial mayor José Cevasco Piedra, el ex jefe de la oficina de comunicaciones Christian Peralta Navarrete, el ex jefe del fondo editorial y actual candidato al Congreso por Fuerza Popular, Ricardo Vásquez Kunze, entre otros.

Lista de extrabajadores del Congreso que recibieron pagos que no les correspondían, según un informe de la oficina de auditoría interna del Parlamento.

En diálogo con El Comercio, José Cevasco se excusó de brindar declaraciones sobre este tema. Según da cuenta el informe, él recibió S/ 5.700.

En tanto, Christian Peralta aseguró que devolvería el bono recibido si se lo requieren. “Yo no elijo qué me pagan y qué no. Sabía de un bono sindical, pero no tenía idea si no correspondía o no”, dijo.

Por su parte, Ricardo Vásquez Kunze dijo desconocer que el pago era irregular. “Nunca tuve conocimiento. Yo recibía mis haberes como cualquier empleado y la responsabilidad de los montos y los conceptos son del área correspondiente”, afirmó.

“A mí no me corresponde tomar acciones sobre ese tema. Es la contraloría la que recomienda acciones contra los responsables, si los hubiere, que en este caso serían los funcionarios del área encargada de aprobar y generar los pagos y los conceptos”, agregó.

La auditoría se realizó por la entrega de bonificaciones extraordinaria a los trabajadores del Servicio Parlamentario y Organización Parlamentaria entre el 28 de noviembre de 2017 y el 31 de mayo de 2019.

El informe recomienda que se realicen acciones administrativas para el deslinde los funcionarios involucrados. Además, que se notifique a la Procuraduría Pública del Congreso “para el inicio de las acciones legales que correspondan”.

El documento detalla que en noviembre del 2017, la Mesa Directiva del Congreso -presidida por Luis Galarreta (Fuerza Popular)- aprobó los acuerdos del convenio colectivo de trabajo 2018-2019. Entre estos figuraba la entrega de una bonificación especial extraordinaria para los trabajadores parlamentarios, a realizarse en dos armadas; en marzo del 2018 y en marzo del 2019.

Sin embargo, estaban excluidos de ese pago los funcionarios que desempeñaban cargos de dirección y confianza designados por el Consejo Directivo y la Mesa Directiva, según la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, pues ellos carecen del ejercicio del derecho a la negociación colectiva, según precisó el informe.

El Comercio intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con Luis Galarreta para obtener sus comentarios sobre los pagos irregulares, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes.