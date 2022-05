La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, dijo esperar que la Comisión de Ética tome cartas sobre los comentarios de la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, quien se refirió de manera inadecuada a su físico.

En declaraciones a RPP, la también legisladora expresó que no le afectan las palabras de Chirinos Venegas y dudó de la veracidad de sus disculpas, expresadas de manera pública en redes sociales.

“Tengo la fortaleza psíquica y espiritual para que los desdenes no me afecten mi esfera personal. He tenido conocimiento por la prensa que la colega Chirinos ha pedido perdón. Pero no sé si pide perdón por presión de los medios o por conciencia, las disculpas deben ser la reflexión sobre las actitudes erróneas que podemos tener, las disculpas no nos eximen de sanción”, señaló.

“No tengo ánimo de revancha, pero creo que la colega puede meditar mejor desde su hogar sobre las actitudes reiteradas contra el reglamento del Congreso y espero que la Comisión de Ética esté a la altura de estas situaciones que dañan las relaciones entre parlamentarios”, añadió.

Sobre este tema, instituciones como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) o la Defensoría del Pueblo han rechazado la violencia verbal que sufrió Chávez. Cabe indicar que la legisladora Susel Paredes ya ha anunciado una denuncia ante la Comisión de Ética por este hecho.

Con relación a esta situación, Chirinos Venegas ha pedido perdón este viernes en sus redes sociales.

“Ciertamente el hartazgo por la incompetencia de este gobierno no nos debe conducir a acciones que puedan ir a más allá de la confrontación de ideas. Por ello, mis disculpas con la ministra Betsy Chávez, los colegas y con todos los que se hayan sentido ofendidos con parte de mi discurso”, escribió este viernes.

¿Qué dijo Chirinos?

Durante la presentación la ministra Chávez, en el marco de la interpelación ante el Congreso, la legisladora Chirinos, quien además integra la Mesa Directiva, hizo referencia al aspecto física de la integrante del Gabinete.

“Qué fácil es para la ministra Betssy Chávez llenarse la boca diciendo que está del lado de los trabajadores cuando en realidad los empuja a la formalidad y el empleo. Esta ministra no solo tiene apetito de poder, tiene hambre de fama y reconocimiento, por eso trata con desdén a la prensa cuando la cuestiona o revela sus gruesas equivocaciones en su gestión”, señaló.

