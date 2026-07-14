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Resumen

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Procesos judiciales de los futuros senadores Jorge Velásquez y Víctor Noriega surgieron cuando ejercían cargos de gobernadores regionales en Ucayali y San Martín, respectivamente. (Composición: El Comercio)
Procesos judiciales de los futuros senadores Jorge Velásquez y Víctor Noriega surgieron cuando ejercían cargos de gobernadores regionales en Ucayali y San Martín, respectivamente. (Composición: El Comercio)
Por Miguel Gutiérrez R.

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