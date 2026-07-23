Un nuevo capítulo se escribe en la historia del Parlamento Nacional. El Congreso bicameral juramentará e incorporará oficialmente este viernes a los 60 senadores y 130 diputados elegidos en las elecciones generales de 2026, realizadas el 12 y 13 de abril.

La ceremonia será conducida por la Junta Preparatoria del Congreso, presidida por el senador Miguel Torres Morales (Fuerza Popular), y se iniciará a las 9:00 de la mañana. Como primer acto, se dará lectura al acta con los resultados del proceso electoral remitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a las normas reglamentarias pertinentes y al aviso de conformación de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso.

Posteriormente, Torres declarará instalada y en sesión permanente la Junta Preparatoria.

Juramentación

Concluidos los puntos de la agenda, a las 11:00 de la mañana se realizará la incorporación formal de los senadores mediante la toma de juramento.

Para ello, Miguel Torres, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Senado, invitará a los senadores electos a ocupar sus escaños y, en orden alfabético, les tomará juramento de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Senado.

Por la tarde, a las 4:00, se llevará a cabo la incorporación de los diputados electos en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Con ese propósito, Cecilia Chacón, presidenta de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, invitará a los legisladores electos a ocupar sus posiciones y, también en orden alfabético, les tomará juramento.

Concluida la ceremonia, ambos presidentes declararán formalmente constituidos el Senado y la Cámara de Diputados, y convocarán a las sesiones en las que se elegirá a las mesas directivas de ambos órganos parlamentarios para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

Cabe indicar que según el Reglamento del Congreso (Resolución Legislativa del Congreso 004-2025-2026-CR) en el hemiciclo deben estar presentes un número de senadores y diputados electos superior a noventa.