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Resumen

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/ Prolima
Por Erik Rivera

Un nuevo capítulo se escribe en la historia del Parlamento Nacional. El Congreso bicameral juramentará e incorporará oficialmente este viernes a los 60 senadores y 130 diputados elegidos en las elecciones generales de 2026, realizadas el 12 y 13 de abril.

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