En una ceremonia solemne, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará, este jueves 25 y viernes 26, las credenciales a los futuros integrantes del Senado y la Cámara de Diputados del Congreso de la República, elegidos en los comicios generales de abril.

También entregará sus credenciales a los futuros representantes del Perú ante el Parlamento Andino.

Según precisó el JNE, el jueves 25 se entregará el documento oficial a los 60 senadores (30 elegidos por distrito único nacional y otros 30 por distrito electoral múltiple), así como a los cinco parlamentarios andinos titulares y 10 suplentes (dos por cada titular).

JNE proclama resultados de la Elección de Senadores



¿Qué candidatos obtuvieron una curul en la Cámara de Senadores para el periodo 2026 - 2031?



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El viernes 26 se hará lo propio con los 130 diputados (28 elegidos por distrito electoral múltiple y 102 en forma proporcional al número de electores de cada circunscripción).

JNE proclama resultados de la Elección de Diputados



¿Qué candidatos obtuvieron una curul en la Cámara de Diputados para el periodo 2026 - 2031? (2/2)



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Las ceremonias serán presididas por el pleno del JNE y se realizarán desde las 11:00 horas en el auditorio del Colegio Médico del Perú, en el distrito Miraflores.

La entrega de las credenciales se realizará de acuerdo con el acta de proclamación de resultados de la elección, suscrita por el Pleno del JNE el pasado viernes 19.

Los referidos documentos acreditan a los legisladores como tales, con lo que estarán en condiciones de juramentar al cargo ante el Congreso de la República para el período parlamentario 2026-2031.