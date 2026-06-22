Fachada del Congreso de la República. Foto: Renato Pajuelo/ANDINA.
Fachada del Congreso de la República. Foto: Renato Pajuelo/ANDINA.
Por Redacción EC

En una ceremonia solemne, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará, este jueves 25 y viernes 26, las credenciales a los futuros integrantes del Senado y la Cámara de Diputados del Congreso de la República, elegidos en los comicios generales de abril.