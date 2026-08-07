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Resumen

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A pocos días de haberse instalado el nuevo Congreso bicameral, la Cámara de Diputados empezó a recibir sus primeras iniciativas legislativas. Hasta el momento, se han presentado seis propuestas, todas ellas impulsadas por representantes de la cámara baja. En el caso del Ejecutivo, este aún continúa afinando el anunciado proyecto de ley con el que solicitará facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, tal como lo anunció la presidenta Keiko Fujimori en su mensaje a la Nación del 28 de julio.

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