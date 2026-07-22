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Ello pese a que Fuerza Popular, Renovación Popular, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno confirmaron que sus parlamentarios prescindirán del beneficio.

En diálogo con El Comercio, Ernesto Zunini, portavoz de Juntos por el Perú y diputado electo, señaló que su agrupación tendrá una reunión este martes para adoptar una postura sobre el tema. “Nuestro espíritu es velar por el uso adecuado de los recursos públicos y mayor austeridad de parte del Congreso, por lo que es muy probable que así sea”, aseveró.

Una posición similar expresó su colega Jaime Quito, en diálogo con Canal N: “Considero que congresistas que están instalados no deberían recibirlo”. Quito es senador electo y repite el plato en este quinquenio.

Este Diario buscó conocer la postura oficial del Partido Cívico Obras, pero al cierre de este informe la agrupación no respondió ni emitió un comunicado sobre el tema.

No obstante, Jenny Samanez, diputada electa de la agrupación en representación de Lima, adelantó que rechazará el bono. “ ¿Cómo voy a cobrar un bono si yo vivo en Lima, y no tengo que instalarme para nada? No voy a cobrar tampoco gastos de movilidad porque yo me movilizo en bicicleta por todo Lima”, subrayó.

Las agrupaciones que hicieron oficial que sus senadores y diputados, electos y reelectos para el período 2026-2031, que residen en Lima y Callao, no recibirán el bono, son Fuerza Popular, Renovación Popular y Ahora Nación.

En un comunicado, publicado el 18 de julio, el partido que lidera Rafael López Aliaga justificó su decisión argumentando que este beneficio tiene como finalidad cubrir los costos de traslado e instalación de los parlamentarios que deben mudarse a la capital para ejercer por primera vez la función legislativa. En ese sentido, sostuvo que quienes ya viven en Lima y Callao no requieren dicha asignación.

“En un contexto en el que millones de peruanos enfrentan dificultades económicas, corresponde administrar los recursos públicos con responsabilidad, eficiencia y transparencia”, indicó la agrupación.

🚨 #𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 | Nos dirigimos a la ciudadanía para informar que, en coherencia con nuestro compromiso de austeridad y responsabilidad, los senadores y diputados de Renovación Popular electos por Lima y Callao renunciarán al bono por gastos de instalación. pic.twitter.com/e7SeDrTmhS — Renovación Popular (@Renovacion_Peru) July 19, 2026

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Fuerza Popular hizo un anuncio similar. La agrupación naranja informó que, en una reunión conjunta entre sus senadores y diputados electos, decidió que los parlamentarios que residan en Lima, así como los congresistas reelectos, no percibirán la asignación por gastos de instalación, al considerar que dicho beneficio está destinado únicamente a cubrir los gastos de quienes deban trasladarse e instalarse por primera vez para el ejercicio de la función parlamentaria.

“Con esta decisión, Fuerza Popular reafirma su compromiso con la austeridad, el uso responsable de los recursos públicos y el respeto por el dinero de todos los peruanos”, puntualizó el partido político.

🚨 #𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 | Nos dirigimos a la ciudadanía para informar que, en coherencia con nuestro compromiso de austeridad y responsabilidad, los senadores y diputados de Renovación Popular electos por Lima y Callao renunciarán al bono por gastos de instalación. pic.twitter.com/e7SeDrTmhS — Renovación Popular (@Renovacion_Peru) July 19, 2026

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De otro lado, a través de un oficio dirigido al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, los senadores y diputados de Ahora Nación, electos por Lima y el Callao, oficializaron el último lunes 20 de julio su renuncia al beneficio.

Los documentos fueron firmados por los senadores Alfonso López Chau, Mirtha Vásquez, Ruth Luque y Jaime Delgado; y los diputados Indira Huilca, Harvey Colchado, Ángel Meneses y Bernardino Manrique.

“Es una decisión unánime y coherente con nuestro compromiso de cuidar los recursos públicos y priorizar las necesidades de la ciudadanía”, señaló la organización en un comunicado compartido por sus legisladores electos.

En Ahora Nación los Senadores y Diputados que residimos en Lima renunciamos a recibir gastos de instalación. pic.twitter.com/ihA3TWLVW3 — Jaime Delgado (@jrdelgadoz) July 21, 2026

“En 2016, año en que fui electa por primera vez, tomé la misma decisión, convencida de que se trata de un gasto injustificado. El uso eficiente de los recursos públicos es un principio que debería regir en todo el Estado y más aún en el Congreso, si se quiere recuperar la legitimidad perdida en las gestiones recientes”, indicó Huilca en X (antes Twitter).

Hoy, junto a los diputados y senadores de Ahora Nación que residimos en Lima, suscribí la solicitud formal para no percibir los denominados "gastos de instalación".

En 2016, año en que fui electa por primera vez, tomé la misma decisión, convencida de que se trata de un gasto… pic.twitter.com/NZ9rs0mYw3 — Indira Huilca (@IndiraHuilca) July 21, 2026

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En tanto, Romina Uribe, diputada electa, señaló la semana pasada, en declaraciones a la prensa, que la bancada del Buen Gobierno renunciará al bono de instalación del Congreso bicameral: “No corresponde a los que son de Lima Metropolitana”.

En esa línea se pronunció el líder de la agrupación, Jorge Nieto, el último domingo. “La bancada ha acordado que todos los congresistas, tanto diputados como senadores, que son residentes en Lima y en el Callao, no van a cobrar ese bono que se les da para instalación. Ya viven aquí, no lo necesitan”, expresó.

Opiniones

En diálogo con El Comercio, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco y el especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi opinaron que los parlamentarios elegidos por Lima y el Callao y los que fueron reelectos no deberían recibir el bono por instalación.

Cevasco explicó que el beneficio tienen como finalidad que los parlamentarios electos para representar a sus regiones puedan instalarse en Lima con sus familias.

“Deben recibirlo solamente los que vienen desde provincias, no los reelectos ni los nuevos que vienen de Lima y el Callao”, afirmó.

“El Congreso necesita dar este gesto y otros para volverse a reconectar con la población”, añadió.

Además, detalló que para renunciar al bono deben enviar una carta al oficial mayor del congreso solicitando que no se les deposite y no esperar recién a que el dinero esté en sus cuentas para ver si lo van a devolver.

“No parece honesta una autoridad, como un diputado o un senador, que ya está instalado en Lima que recibe un bono de instalación. Es un gasto innecesario y pinta de cuerpo a quiénes son oportunistas y a quiénes no lo son”, señaló Rospigliosi, a su turno.

El especialista consideró que el bono no debería ser depositado de manera automática sino a los parlamentarios que lo soliciten. Además, señaló que el Congreso debe transparentar los nombres de los legisladores que devolvieron los 15.600 soles que se les transfirió por el concepto de instalación.

Rospigliosi advirtió que el dinero del bono no puede ser destinado a otros gastos como donaciones, etc.

DATO

La ceremonia de juramentación de los senadores y diputados electos para el período parlamentario 2026-2031 se realizará este viernes 24 de julio en el Palacio Legislativo.

El domingo 26 de julio será la elección de los presidentes y vicepresidentes de ambas cámaras, las listas de candidatos podrán presentarse hasta el sábado 25.