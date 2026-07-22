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Resumen

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Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras todavía no adoptan una posición sobre si sus senadores y diputados electos por Lima y el Callao, así como los reelectos, renunciarán al bono de instalación de S/15.600 que entregará el Congreso al inicio del nuevo período parlamentario.

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