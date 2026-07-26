El Congreso bicameral elegirá este domingo a los presidentes y vicepresidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y del Senado para el período legislativo 2026-2027.

La elección de cada órgano parlamentario se realizará de manera independiente, en sesiones presenciales, en horarios distintos y en sus respectivos hemiciclos.

En la víspera, la Oficialía Mayor informó que se presentaron oficialmente dos listas para la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, encabezadas por Jesús Reto (Buen Gobierno) y Norma Yarrow (Renovación Popular), así como otras dos para el Senado, lideradas por Miguel Torres (Fuerza Popular) y Daniel Barragán (Obras).

La elección del Senado se realizará primero. La sesión comenzará al mediodía (12:00 p.m.) y los senadores elegirán al presidente de la cámara, así como a quienes ocuparán la primera, segunda y tercera vicepresidencia.

Posteriormente, a las 5:00 p.m., se desarrollará de manera presencial la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

¿Quiénes son los postulantes?

En el Senado compiten dos listas. La Lista 1 está integrada por Miguel Torres (presidencia), Alejandro Muñante (primera vicepresidencia), Nilza Chacón (segunda vicepresidencia) y Estanislao Mancha (tercera vicepresidencia).

La Lista 2 la conforman Daniel Barragán (presidencia), Jaime Quito (primera vicepresidencia), Jaime Delgado (segunda vicepresidencia) y Nora Bonifaz (tercera vicepresidencia).

En la Cámara de Diputados también se presentaron dos listas. La Lista 1 está integrada por Jesús Reto (presidencia), Anali Márquez (primera vicepresidencia), Harvey Colchado (segunda vicepresidencia) y José Yataco (tercera vicepresidencia).

La Lista 2 la conforman Norma Yarrow (presidencia), Karina Beteta (primera vicepresidencia), Diego Bazán (segunda vicepresidencia) y Gilmer Trujillo (tercera vicepresidencia).