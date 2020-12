Conforme a los criterios de Saber más

Cinco de las once bancadas del Congreso están a favor de que mañana jueves se someta a debate en el pleno el dictamen de la Comisión de Constitución, que propone la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Por ejemplo, los legisladores de Somos Perú llegaron, con maletas en mano, a la sede del Legislativo, indicando que no se retirarán hasta que se ponga en agenda la reforma.

“Desde la bancada de Somos Perú exigimos que ingrese a la agenda el proyecto de ley de eliminación de la inmunidad parlamentaria. Hoy la bancada se declara en sesión permanente y no vamos a descansar hasta que se ingrese esta iniciativa y se ponga fecha de debate”, indicó Guillermo Aliaga, portavoz de dicho bloque.

Logramos el primer paso para eliminar la inmunidad parlamentaria. Más voceros deben firmar esta acta para debatirlo, déjense de aferrarse a la inmunidad. #AdiosInmunidadParlamentaria pic.twitter.com/mcKqqOyeVf — Guillermo Aliaga (@guilloaliaga) December 9, 2020

El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, envió, a las 10:43 a.m. de hoy el referido dictamen a la Mesa Directiva. El documento había sido aprobado en el grupo hace una semana.

El congresista César Combina, portavoz de Alianza para el Progreso (APP), dijo que la demora se debió al recojo de las firmas digitales. El último parlamentario en poner su rúbrica fue Gino Costa, del Partido Morado.

“Se ha dado una situación que pasa en todas las comisiones, que es la demora en la recolección de las firmas digitales, el dictamen no puede ir [a la Mesa Directiva] sin las firmas completas. Pero ya se ha enviado, no hay ninguna excusa para que esto no se ponga en la agenda. Me sumo al pedido de todos los parlamentarios”, manifestó en comunicación con El Comercio.

El parlamentario de APP adelantó que su bancada respaldará el dictamen, porque “lo que necesita el pueblo peruano son que los compromisos se cumplan”. “Se requiere que la palabra empeñada en campaña se materialice, no podemos permitir que pase el 18 de diciembre [cuando concluye la presente legislatura]”, añadió.

Combina, además, le ha solicitado formalmente a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez (Frente Amplio), que se cancele la semana de representación, que está programada entre el 14 y 18 de diciembre. Agregó que en esos días se debe someter a debate el proyecto que elimina la pensión vitalicia para los expresidentes de la República y la nueva ley agraria.

El congresista Daniel Olivares, vocero del Partido Morado, señaló que mañana en la Junta de Portavoces, previa a la sesión plenaria, su bancada respaldará que el dictamen que elimina la inmunidad parlamentaria se debata en el pleno.

“Este es un compromiso de campaña que hicieron casi todos los partidos”, recordó en breve comunicación con este Diario.

Olivares indicó que la predisposición de un sector del Congreso para aprobar la eliminación de la inmunidad parlamentaria no tiene relación con las recientes declaraciones del expresidente Martín Vizcarra, quien dijo que de ser elegido congresista por el partido Somos Perú, su primer proyecto será ese.

“Nosotros lo hemos dicho desde que estamos en campaña, lo que diga Vizcarra nos tiene sin cuidado, el Partido Morado lo ha pedido varias veces y seguimos en la lucha”, acotó.

La portavoz de Frente Amplio, Rocío Silva, dijo que su bancada también está de acuerdo con el dictamen de la Comisión de Constitución “se someta a debate en el pleno de una vez”. Añadió que ha escuchado a la presidenta del Parlamento, que es integrante de su agrupación, que este es un “tema importante”.

Silva, sin embargo, precisó que la agrupación de izquierda aún no se ha reunido para definir una posición colectiva sobre el fondo del proyecto.

La bancada Descentralización Democrática ha respaldado que sea mañana el mencionado debate, a través de la firma de un acta.

El congresista Aron Espinoza, portavoz de Podemos Perú, dijo, a título personal, que está a favor de que el dictamen se debata este jueves, pero aclaró que su bancada todavía no tiene una postura colectiva.

“A título personal, estoy de acuerdo con que se les quite la inmunidad a los congresistas, nosotros no manejamos recursos públicos, no tenemos problema, pero finalmente la opinión tiene que ser de la bancada, lo vamos a evaluar en la noche”, añadió.

“Está amarrado al tema del Senado”

El vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, consideró que la eliminación de la inmunidad parlamentaria debe estar “amarrada” al retorno del Senado.

“Nadie ha conversado con nosotros [para ponerlo en agenda], mañana se verá en la reunión [de Junta de Portavoces], pero [la eliminación de la inmunidad] está amarrado al tema del Senado, viene con la bicameralidad. Es un tema complejo, tiene que entrar completo y no por partes, si entra, entra con la bicameralidad”, subrayó a El Comercio.

El congresista Posemoscrowte Chagua (Unión por el Perú) dijo que su bancada aún no ha analizado el dictamen.

No obstante, a título personal, señaló que “los correcto es que se elimine para todos los que tienen inmunidad”. “Voy a apoyar que se les quite lo inmunidad a todos, no solo a los congresistas”.

¿Qué plantea el dictamen?

Actualmente el artículo 93 de la Constitución establece que los congresistas “no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento”.

El dictamen aprobado señala lo siguiente: “El procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia. En caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato, es competente el juez penal ordinario”

La nueva fórmula para modificar el artículo 93 de la Constitución mantiene el texto en cuanto los congresistas representan a la Nación y no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. Además, que “no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones”.

Una de las variaciones respecto al anterior texto sustitutorio de la bicameralidad es la supresión de la prerrogativa “por actos propios de su función”. Por otro lado, se mantiene la propuesta de que el procesamiento de los parlamentarios recaiga en la Corte Suprema.

Respecto al texto difundido el miércoles 2 de diciembre, se añade que “en caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato, es competente el juez penal ordinario”.

El nuevo texto es diferente al aprobado en el pleno el pasado 5 de julio y que fue posteriormente criticado, pues se había eliminado también el antejuicio para ministros de Estado, la supresión de la inmunidad del defensor del Pueblo y de los magistrados del Tribunal Constitucional, entre otros.

Al tratarse de una reforma constitucional, esta debe ser aprobada en dos legislaturas consecutivas, por lo que, si no es aprobada antes de que acabe la actual, ya no será viable hasta que ingrese el nuevo Congreso en julio de 2021.