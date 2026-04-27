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La audiencia se desarrollará de forma semipresencial a las 3.00 p.m. en la Sala Miguel Grau. Fotos: GEC
La audiencia se desarrollará de forma semipresencial a las 3.00 p.m. en la Sala Miguel Grau. Fotos: GEC
/ JUAN PONCE VALENZUELA
Por Redacción EC

La Comisión de Defensa del Congreso de la República citó para este lunes 27, a las 3:00 p.m., al presidente del Consejo de Ministros (PCM), Luis Arroyo, junto al ministro de Defensa, Amadeo Flores, y al canciller Carlos Pareja para que informen sobre el proceso de adquisición de los aviones de combate F-16 para la Fuerza Aérea del Perú.

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