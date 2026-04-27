La Comisión de Defensa del Congreso de la República citó para este lunes 27, a las 3:00 p.m., al presidente del Consejo de Ministros (PCM), Luis Arroyo, junto al ministro de Defensa, Amadeo Flores, y al canciller Carlos Pareja para que informen sobre el proceso de adquisición de los aviones de combate F-16 para la Fuerza Aérea del Perú.

La presentación se da en medio de cuestionamientos del Congreso por el sorpresivo cambio en el Gabinete, generado por desacuerdos en torno a la adquisición de los aviones.

Desde el Congreso se busca conocer si hubo diferencias internas en el Ejecutivo y cómo se tomaron las decisiones. Además, se espera que los ministros citados expliquen los beneficios estratégicos y el impacto presupuestal de la compra.

La audiencia se realizará a las 3:00 p.m. en la Sala Miguel Grau, bajo modalidad semipresencial.

Presidente Balcázar y los F-16

El 22 de abril, el presidente José María Balcázar reiteró su propuesta de que el pago por la compra de aviones F-16 a una empresa estadounidense sea asumido por el próximo Gobierno.

Asimismo, rechazó de manera tajante las acusaciones en su contra formuladas por los exministros Hugo de Zela y Carlos Díaz, quienes lo señalaron de haber mentido al negar la firma de contratos por aproximadamente 3,500 millones de dólares para la adquisición de estas aeronaves.

Presidente Balcázar tomó juramento a Amadeo Flores como nuevo ministro de Defensa.

“(...) La presidencia ha sido sumamente clara, estamos diciendo y repetimos que esa deuda y compromiso de endeudamiento, si bien es cierto que desde el Parlamento salió esa autorización, eso no quiere decir que nosotros no podamos tener una idea de cómo se puede negociar o conversar sobre un contrato que ya se ha determinado por parte de la FAP y otras instancias para que sea una compra internacional secreta”, sostuvo.

“Lo que estoy diciendo es que ese contrato se respete por el nuevo Gobierno, nada más. No se puede tergiversar mis declaraciones pero sí estoy en la inteligencia de que podemos actuar con inteligencia”, puntualizó.