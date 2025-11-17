Congreso: Comisión de Ética aprueba indagación preliminar contra Ariana Orué por presuntas irregularidades en su despacho. (Foto: Congreso)
Redacción EC
Redacción EC

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó este lunes 17 de noviembre, por mayoría, abrir una indagación preliminar contra la congresista tras las denuncias sobre presuntas irregularidades en la gestión de su despacho.

La decisión se adoptó durante la Sétima Sesión Ordinaria del grupo de trabajo, realizada en la Sala Francisco Bolognesi del Congreso, y se sustenta en información difundida en un reportaje televisivo emitido el 9 de noviembre.

El informe periodístico reveló que Orué habría solicitado a su coordinador parlamentario, Alex Paredes, que la trasladara a su gimnasio personal. Paredes, quien percibe un sueldo de S/ 3,600 mensuales como parte del personal del Congreso, habría realizado dichos traslados durante la mañana de un día de pleno.

La congresista reconoció los traslados, aunque argumentó que ocurrieron solo en un par de ocasiones y fuera del horario laboral.

Otro aspecto bajo revisión es la contratación de Renzo Nicolás Basurco como Asesor II, con un sueldo superior a S/ 10,000 mensuales.

Según lo informado, el trabajador no cuenta con experiencia en el sector público y mantiene una relación sentimental con la hermana de la legisladora. Además, ambos figuran como socios en una empresa dedicada a eventos y marketing.

