La Comisión de Ética aprobó este sábado un informe para investigar al congresista Jhosept Pérez Mimbela, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), quien el pasado domingo 5 de julio encendió su micrófono durante la sesión plenaria e insultó al presidente de la República, Martín Vizcarra.

El expediente, que pasa a la etapa de investigación, fue aprobado por mayoría con cinco votos a favor: Mirtha Vásquez (Frente Amplio), María Isabel Bartolo (UPP), Walter Rivera (Acción Popular), Zenaida Solís (Partido Morado) y Miguel Vivanco (Fuerza Popular) votaron a favor. Por otro lado, Tania Rodas (APP) y Aron Espinoza (Podemos Perú), se abstuvieron.

El pasado 27 de julio, el presidente de la Comisión de Ética, César Gonzales, había enviado un oficio al legislador Pérez Mimbela pidiéndole que presente sus descargos en un plazo de 5 días. Este grupo, según se consigna en el documento, había iniciado una indagación de oficio contra el representante de la bancada de APP.

El viernes 31 de julio, se hizo público que el área de Grabaciones del Congreso había informado, el 23 de julio, que el legislador Jhosept Pérez Mimbela era la persona que encendió su micrófono en el momento en que el congresista de su misma agrupación, Omar Chehade, realizaba su alocución.

Un oficio remitido por el área de grabaciones al jefe del Departamento de Redacción del Diario de Debates, Eduardo Mejía, el video de la sesión –que se realiza a través de la plataforma de Microsoft Teams– muestra que cuando un congresista hace uso del micrófono, el recuadro en el que figuran sus iniciales cambia de color. A partir de ahí, el área de Grabaciones pudo hallar en el video grabado “que durante la intervención del congresista Chehade Moya se activa el micrófono que corresponde a las iniciales y al nombre del congresista [Jhosept] Pérez Mimbela”.

Los insultos contra el presidente Vizcarra fueron pronunciados por Pérez cuando se aprobó el dictamen que modifica cinco artículos de la Constitución sobre la inmunidad parlamentaria y el antejuicio de altos funcionarios del Estado. El congresista dijo: “Vizcarra ya no tiene inmunidad, se c....”.

Frente a eso, el presidente del Congreso, Manuel Merino, pidió que los congresistas apaguen sus micrófonos. Luego del incidente, el segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga (Somos Perú) dijo que identificarían a la persona que le faltó el respeto al mandatario.

Descargos de Pérez Mimbela

Como parte de sus argumentos, el congresista Pérez sostuvo que se “falta a la verdad” cuando el área de Grabaciones informa que el micrófono fue activado. Según el legislador, este “quedó prendido” después de su intervención y “dejado activo por un descuido”. Por ello, agrega, “no existió, de manera alguna, intención de agredir con mis comentarios y apreciaciones; de índole personal y dentro de mi ámbito privado, pues me encontraba en mi domicilio y con mi equipo de trabajo”.

Por otro lado, dijo que la transcripción del audio muestra que, quien corta al congresista Chehade, es el presidente del Congreso, Manuel Merino. Él “solicita a los congresistas apagar sus micrófonos en vista a que se encuentra hablando el presidente de la Comisión de Constitución, hecho que demuestra no solo que mi micrófono estaba encendido involuntariamente, sino también el de los congresistas presentes en la reunión virtual”, argumentó.

Finalmente, sus descargos consignan que el 31 de julio, durante la sesión del pleno, expresó sus disculpas “de manera pública” al presidente de la República, a su partido APP y a los congresistas.

Análisis de la comisión

Por su parte, la Secretaría Técnica recomendó que se declare procedente el informe por la presunta infracción al código de ética, que establece que el parlamentario, al asumir el cargo congresal, “lo hace con conocimiento y compromiso de respeto a los valores y principios éticos parlamentarios. Siendo uno de ellos, el de respeto y tolerancia”.

Precisaron que respecto a su argumento de haber dejado encendido su micrófono por un descuido, el área de Grabaciones del Congreso ha informado que el audio fue activado, y correspondía al nombre del congresista Pérez Mimbela.

Por otro lado, respecto a la transcripción, esta no ha identificado la voz del orador que interrumpe al congresista Chehade porque “la identificación la hace no el área de Transcripciones, sino el de Grabaciones”.

Respecto a que el congresista ha ofrecida disculpas al presidente Vizcarra, indicaron que estas no suprimen el hecho de que “faltó respeto a la investidura del presidente”. Además, resaltan que estas fueron dadas “una vez que se hizo público el nombre del congresista que había expresado dicha frase. Las disculpas se dan aproximadamente 25 días después de realizada la sesión virtual del pleno y a consecuencia de una indagación efectuada por la presente comisión”.

Reacciones

Días después de ocurrido este incidente, el presidente Vizcarra se refirió al caso durante una conferencia de prensa en Palacio. “Por ahí, al terminar el debate, se escuchó un comentario de un congresista y se filtró, como están con los micros abiertos en esta conversación y dicen “ya se…”, no, estamos en hora donde hay niños, pero con palabras soeces, diciendo que yo soy el que me perjudiqué”, dijo.

Al respecto, el mandatario comentó que las modificaciones constitucionales aprobadas por el Congreso necesitaban ser corregidas, y además no lo afectaban a él, sino al país.

“Yo no me perjudico, esta norma no perjudica o como dice la palabra que ha dicho el congresista no…al presidente, es al Perú al que ha afectado. Necesitamos responsabilidad, necesitamos corregirlo”, declaró.

Durante el pleno del 31 de julio, Pérez Mimbela ofreció disculpas por la frase dicha. A su turno, el congresista Manuel Merino, presidente del Parlamento, dijo que felicitaba al congresista por haberse disculpado con el mandatario.

“Debo felicitar al congresista Jhosept Pérez Mimbela por las disculpas públicas que está haciendo aquí en el pleno del Congreso de la República. Allí hay un llamado de atención a todos los parlamentarios, que tengamos los cuidados pertinentes, porque muchos parlamentarios abrimos el micro y estamos cometiendo errores y siendo sujetos de críticas”, dijo Merino. “Ya lo hemos dicho en varias oportunidades, esto no tiene que seguir pasando, no es el único caso del congresista Jhosept Pérez, hay otros congresistas más, otros casos más. En este último caso que hemos comentado, han sido frases hacia el presidente de la República, que merece el respeto de todos los peruanos”, añadió.

Horas después de haber ofrecido estas disculpas, el congresista Josepht Pérez Mimbela publicó en su cuenta de Facebook que esta frase no había sido dirigida al presidente de la República.

