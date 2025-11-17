La Comisión de Ética del Congreso aprobó este lunes 17 de noviembre iniciar una investigación contra la congresista Lucinda Vásquez por presunta inconducta ética. La decisión se adoptó con ocho votos a favor, tres abstenciones y ningún voto en contra, en el marco de la revisión del Informe de Calificación del Expediente 238-2025-2026/CEP-CR, que será discutido en una próxima sesión ordinaria.

La denuncia nació a partir de un reportaje emitido por Cuarto Poder, que difundió imágenes donde se observa a Edward Rengifo Pezo, asesor de la legisladora, cortándole las uñas y brindándole masajes mientras ella permanecía recostada en un sofá. La fotografía corresponde al 6 de noviembre del 2024 y fue tomada en la oficina 103 del edificio Santos Atahualpa del Congreso.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

🔴 #LoÚltimo | La Comisión de Ética Parlamentaria aprueba por MAYORÍA el Informe de Calificación del Expediente N.º 238-2025-2026/CEP-CR, referido a la denuncia contra la congresista Lucinda Vásquez Vela, recomendando su procedencia e inicio de investigación. pic.twitter.com/tpyrHNL9ZT — Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) November 17, 2025

El dominical también mostró otra serie de imágenes en las que Willer Sajami, asesor II del despacho, aparece preparando el desayuno para la parlamentaria en horario de trabajo. El registro data del 19 de enero del 2023, a las 9:03 de la mañana, y lo muestra en la cocina de la vivienda de Vásquez en Lima.

Estos hechos generaron críticas del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, así como de parlamentarios de distintas bancadas.

La congresista Vásquez negó las acusaciones y afirmó que se trata de una “venganza” de excolaboradores de su despacho. En tanto, los asesores involucrados sostuvieron que las acciones registradas fueron “actos humanitarios” y que no actuaron bajo presión.