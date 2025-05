La Comisión de Ética del Congreso aprobó el informe que recomienda declarar procedente la denuncia y el inicio de investigaciones contra la parlamentaria Susel Paredes tras ser acusada de promover el uso del baño de mujeres por parte de mujeres trans.

“Se me ha acusado de promover el uso de baño de damas de parte de mujeres trans y señalar a trabajadores parlamentarios de violadores y dañar la imagen del Congreso; esto es falso porque defiendo los derechos de todas las personas por igual, eso no es delito, provocación ni amenaza, eso se llama respeto a los derecho humanos”, manifestó Paredes en la sesión realizada este lunes 12 de mayo.

“Siento que me acusan por incomodar a quienes quisieran que las personas trans sigan siendo invisibles, no me acusan por faltar a la ética”, añadió.

La denuncia fue encabezada por Milagros Jáuregui de Renovación Popular, quien acusó a Susel Paredes por supuestamente incumplir el Código de Ética Parlamentaria durante la realización de un foro sobre diversidad sexual realizado hace hace un par de días en la sede del Congreso.

El evento ‘Diversidad y Derechos: Luchando por la Igualdad y Justicia’, contó con la participación de aproximadamente 30 personas transgénero, quienes usaron los baños de damas en el Congreso.

Los denunciantes señalan que el uso de los servicios higiénicos femeninos por parte de mujeres trans generó malestar entre trabajadoras, periodistas y personal de seguridad del Parlamento.

Ante ello, los denunciantes solicitan que la Comisión de Ética sancione a la legisladora con 120 días de suspensión, sin goce de haber. Suscriben también los congresistas: Rosselli Amuruz, Alfredo Azurín, Patricia Chirinos, Vásquez Ciccia, José Cueto, Noelia Herrera, Mery Infantes, Juan Carlos Lizarzaburu, Elizabeth Medina, Esdras Medina, Jorge Montoya, Alejandro Muñante, Norma Yarrow, Jorge Zeballos y María Zeta.