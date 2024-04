La comisión de Ética del Congreso de la República del Perú aprobó el informe de calificación que recomienda archivar la denuncia contra el legislador Guillermo Bermejo, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Operadores de la Reconstrucción.

La decisión se adoptó con 7 votos a favor, dos en contra y se registró una abstención.

Cabe señalar que dicho expediente fue votado dos veces en la Comisión de Ética durante la anterior legislatura pero no se llegó a un acuerdo.

La Comisión de Ética parlamentaria derivó el expediente N.º 146-2023-2024/CEP-CR, en el que se investiga la relación entre Bermejo, Francisco Jara Jaime y Yul Valdivia Beteta, detenidos en agosto de 2023, por supuestamente, en Piura, haber direccionado fondos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en beneficio de seis centros educativos.

Caso Susel Paredes

Con 6 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, se aprobó por mayoría el Informe Final seguido contra la congresista Susel Paredes Piqué, que propone la sanción de Amonestación Escrita Pública con multa de 60 días de su remuneración.

Como se recuerda, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular) presentó una denuncia contra su colega Paredes (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) ante la Comisión de Ética por diversas frases que lanzó contra los legisladores que apoyan la remoción de todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Mira qué brutos los que no saben interpretar las normas con lógica, lo que pasa es que la Junta Nacional de Justicia no va a poder sesionar, porque se van a quedar sin quórum, son brutos te digo (…) tan idiotas son, que no van a poder sesionar, la paralizaron a la Junta”, indicó en Exitosa.