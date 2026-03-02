Resumen

Congreso: Comisión de Ética suspende sesión en la que debía evaluar casos de Milagros Jáuregui y Kira Alcarraz. Foto: Congreso.
Por Redacción EC

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso suspendió este lunes 2 de marzo la sesión en la que debía analizar las denuncias contra las congresistas Milagros Jáuregui y Yorel Kira Alcarraz.

