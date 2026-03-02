La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso suspendió este lunes 2 de marzo la sesión en la que debía analizar las denuncias contra las congresistas Milagros Jáuregui y Yorel Kira Alcarraz.

De acuerdo con la agenda oficial de la décima sesión ordinaria del período anual 2025-2026, el grupo de trabajo tenía previsto evaluar, en primer término, la denuncia de oficio contra Milagros Jáuregui de Aguayo por presunta vulneración a la ética parlamentaria vinculada a la exposición pública de menores.

Asimismo, figuraba en el orden del día el debate del informe de calificación correspondiente al Expediente 248-2025-2026/CEP-CR, referido a la denuncia contra Yorel Kira Alcarraz Agüero por una presunta falta ética en agravio de un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Según una fuente de El Comercio, el informe de calificación del caso de Alcarraz concluye que la denuncia es procedente. El documento se encuentra en manos de los integrantes de la comisión desde el viernes y debía ser sometido a votación en la sesión de hoy.

En la misma sesión también figuraba el informe final de los expedientes acumulados 220-2024-2025/CEP-CR y 221-2024-2025/CEP-CR, relacionados con una denuncia de parte contra el congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas.

La suspensión de la reunión impidió que estos casos fueran evaluados en la fecha prevista. Hasta el cierre de esta nota, no se había informado oficialmente cuándo se reprogramará la sesión para abordar estos expedientes.