La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República tiene como citados para este miércoles 16 de marzo al exministro de Transportes, Juan Silva, y al exministro del Interior y de Defensa, Juan Carrasco, quien actualmente ocupa el Viceministerio de Justicia.

La sesión está prevista para las 9 de la mañana y se realizará de manera semipresencial, en paralelo con la sesión del pleno en la que el Parlamento interpelará a los ministros Hernán Condori y Ángel Ydelfonso.

✅ Agenda de la comisión para hoy miércoles 16 de marzo. Se continuará recogiendo el testimonio de diferentes invitados en relación al caso #Sarratea y se procederá a valorar la variación de algunos testigos a calidad de investigados. pic.twitter.com/GtmvJtox6I — Comisión de Fiscalización y Contraloría (@C_Fiscalizacion) March 16, 2022

En febrero de este año, Silva Villegas aseguró que no conoce a la empresaria Karelim López y negó ser parte de una mafia en el sector supuestamente integrada, entre otras personas, por el presidente Pedro Castillo.

En declaraciones a ‘Cuarto Poder’, indicó que dichas acusaciones le dan “un poco de risa” y refirió que las obras que se adjudican se realiza a través de las unidades ejecutoras.

“En primer lugar da un poco de risa esas cosas que hablan, porque definitivamente nosotros no estamos en ese tipo de negocios, y eso que quede claro. Todas las obras que se adjudican son a través de las unidades ejecutoras, donde los ministros no tenemos influencia y no tenemos derecho de meternos allí porque son unidades autónomas que tienen su comité de evaluación y ellos ejecutan”, expresó.

Por su parte, en diciembre del 2021, Carrasco Millones aseguró que no se reunió con el presidente Pedro Castillo cuando asistió a la casa de Sarratea en Breña.

“No me reuní con nadie, estuve solo todo el tiempo esperando que se diera el encuentro y no se dio”, dijo al responder sobre su aparición en un video emitido por el programa Cuarto Poder en el que se le ve llegando a la casa en Breña, donde el jefe de Estado también recibió a otros funcionarios y empresarios.

